Лучший биатлонист мира уничтожал нас за допинг. А теперь сам стал жертвой антироссийской истерии
Мартен Фуркад — пятикратный победитель Олимпиад, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Большого хрустального глобуса. Один из двух величайших атлетов в истории биатлона наряду с Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Причем легендарный норвежец бегал и на пятом десятке, а француз закончил слегка за 30 и все равно является самым узнаваемым, уважаемым и цитируемым представителем своего вида. Высказывается Мартен практически обо всем, в том числе и о России. Всегда жестко, прямо, с ним можно спорить... Но Фуркад — один из тех, чье мнение уважаешь, даже когда с ним в корне не согласен. Заслужил своим величием. Но кто бы 15 лет назад мог подумать, что легенда спорта вырастет из скромного паренька, который всегда был в тени старшего брата Симона.
Величие от природы
О младшем Фуркаде болельщики впервые услышали в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере. Те Игры должны были стать зенитом славы для его брата Симона. Тот ехал в Канаду в статусе лидера Кубка мира с желтой майкой. Однако ожидаемый триумф обернулся грандиозным провалом. Зато Мартен отобрался в масс-старт, где сенсационно взял серебро. Причем оно все еще может превратиться в золото, если Спортивный арбитражный суд подтвердит решение МОК отобрать победу у россиянина Евгения Устюгова.
Медаль Фуркада-младшего была экстраординарным событием. Комментатор той гонки на российском телевидении Виктор Гусев до последнего думал, что одного за другим обходит соперников и летит к финишу Симон. И просто обомлел, когда осознал, что это Мартен.
После Ванкувера французскому льву потребовался еще сезон, чтобы воцариться на Кубке мира и превратить весь остальной пелотон в свой прайд. Последним, кто выиграл Большой хрустальный глобус до семилетья Фуркада, стал норвежец Тарьей Бе. Символично, что на восьмой год гегемонию Мартена прервал тоже Бе, но уже Йоханнес. Хотя в той неудаче француза даже больше виноват перенесенный им мононуклеоз, чем рыжий скандинав.
Когда ищут причины величия легендарных спортсменов, обращают внимание на систему их тренировок, индивидуальный подход к развитию, уникальные психологические особенности и так далее. Фуркад этого всего тоже не лишен, но Мартен совершенно не Юрий Власов, не из тех, кто сумел себя преодолеть. Что бы там ни рассказывали про следование заветам и системе подготовки олимпийского чемпиона по гребле Тони Эстанге, младшему Фуркаду совершенно не нужно было изнурять себя инновационными методами, искать нестандартные пути или запираться надолго одному в горах, как это делал тот же Бьорндален.
Побеждать Мартену было предначертано природой, а точнее, его уникальной генетической особенностью. Будущий великий биатлонист родился с мутацией гена HFE, которая улучшила метаболизм железа и другие параметры крови. В результате Фуркад мог переносить нагрузки на куда более низких пульсовых характеристиках, чем конкуренты, следовательно, медленнее уставать. В состоянии покоя его сердце выдавало всего 27-30 ударов в минуту, когда у нормального человека — больше 60. Вот такой легальный природный допинг, который и сделал Мартена непобедимым, конечно, не умаляя его собственных заслуг.
Пятно на репутации
Победами Фуркада восхищалось все биатлонное сообщество, но особенно от него фанатели российские болельщики. Барышни из фан-клубов даже в любви признавались и тяжело переживали редкие неудачи кумира. У Мартена даже были сообщества русскоязычных фанатов в соцсетях, которым он уделял немало внимания. Но так было до чемпионата мира-2017. После него для многих с подачи комментатора Дмитрия Губерниева француз из любимца превратился в «свинью».
Во время смешанной эстафеты при смене этапа Мартен сбил с ног россиянина Александра Логинова, а затем демонстративно ушел с пьедестала, когда наши парни отказались пожимать ему руку. За что и получил от комментатора сравнение с домашним животным.
Негатив к Логинову взялся не на пустом месте. Александр только вернулся после дисквалификации за допинг, а Фуркад вообразил себя непримиримым борцом с этим явлением, поэтому регулярно критиковал российского коллегу через СМИ и заявлял, что ему не место на Кубке мира. Так было и после подиумов саратовского спортсмена, и особенно после его первой победы. Особое возмущение Мартена вызывал тот факт, что Логинов так и не объяснил публично, как в его организм попал ЭПО — препарат, который невозможно применить случайно.
«Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит», — заявил тогда француз каналу TV2 Sport. Ближе к концу карьеры Мартен все же помирился с Александром. Даже стал его поддерживать, по крайней мере это следует из интервью matchtv.ru. «Каково мое отношение к Александру Логинову? У нас с друзьями есть чат, там человек 70, в Антерсельве я один поставил на Сашу», — сказал Фуркад во время итальянского этапа Кубка мира сезона-2020/21.
Критика российского допинга
Критиковал Мартен не только Логинова, но и делал заявления о более глобальных явлениях. Какое-то время француз был одним из основных спикеров на тему российского допинга и статуса россиян на Олимпиадах. Причем слова Фуркада не ограничивались заученными лозунгами и призывами, как у братьев Бе или Себастьяна Самуэльссона. Например, перед играми в Пхенчхане француз был чуть ли не единственным, кто говорил, что нельзя отстранять всех россиян, не должно быть коллективной ответственности, а допинг — не только российская проблема.
«Если допинг принимали несколько атлетов, то следует наказать этих людей, а не всех российских спортсменов. Если будет доказано, что система допинга была институциональной и запрещенные препараты получали все спортсмены, то россияне должны пропустить Олимпиаду. Я прочитал доклад Макларена, но никто не знает, что там правда, а что нет. Сосредоточиться только на одной стране — это ошибка, у России нет монополии на допинг. Я против коллективной ответственности страны», — сказал Фуркад журналистам AFP.
При этом пророссийской позицию француза не назвать. Он был за здравый смысл и справедливость, но Россию в допинговых делах не оправдывал и даже пытался пнуть. «За последние десять лет было много случаев с допингом, и на чемпионате мира в Хохфильцене россияне не высказались четко по своей позиции против допинга. Все еще не было никаких оправданий с их стороны, при этом Россия надеется на лучшее. Думаю, это не лучший способ, когда ты хочешь, чтобы остальные тебя простили», — выразил свое мнение Мартен в эксклюзивном интервью «СЭ».
Для наших болельщиков эти слова Фуркада помещали его в разряд если не врагов, то как минимум недоброжелателей. В европейском дискурсе отсутствие четкой антироссийской позиции сделало Мартена чуть ли не другом России. Что, похоже, ему и аукнулось в свете нынешних событий.
Чем занимается сейчас
Старший брат Мартена Симон в интервью matchtv.ru заявил, что российских спортсменов нельзя наказывать и массово отстранять, и то же самое опубликовал в своем аккаунте в соцсети. Младший Фуркад всего лишь поставил лайк, а сам еще раньше писал, что сопереживает представителям всех народов, которые страдают от нынешней ситуации. Ничего крамольного, но братья стали получать оскорбления и странные обвинения в свой адрес, в том числе и от бывших коллег. На Мартена наехал украинский чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный.
Однако фигура Фуркада слишком значительная, чтобы придавать значение таким вещам. Более того, Мартен вообще может помочь вернуть россиян в международный спорт. После славной карьеры он не стал тренером. Ярко выраженный индивидуализм не позволил бы работать на команду. Зато французская легенда вошла в комиссию спортсменов МОК. Структура мало что значит при принятии ключевых решений, но если оттуда пойдет голос за справедливое отношение к россиянам и их восстановление, большие чины к нему прислушаются. Авторитет Фуркада повлияет даже на них.
Работа в Олимпийском комитете — не основная деятельность лучшего биатлониста в истории. Он выступает на телевидение в роли эксперта, пишет книги и воспитывает двух дочерей. Вряд ли это все, что нужно человеку с его уровнем амбиций. В будущем из Мартена получился бы отличный президент МОК. Принципиальность француза вернула бы организации ее былую репутацию и статус. Она превратилась бы из инструмента международной политики в действительно независимую и справедливой структуру, объединяющую весь мир посредством спорта.