Лучший биатлонист мира уничтожал нас за допинг. А теперь сам стал жертвой антироссийской истерии

Мартен Фуркад страдает из-за слов старшего брата.

Мартен Фуркад — пятикратный победитель Олимпиад, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Большого хрустального глобуса. Один из двух величайших атлетов в истории биатлона наряду с Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Причем легендарный норвежец бегал и на пятом десятке, а француз закончил слегка за 30 и все равно является самым узнаваемым, уважаемым и цитируемым представителем своего вида. Высказывается Мартен практически обо всем, в том числе и о России. Всегда жестко, прямо, с ним можно спорить... Но Фуркад — один из тех, чье мнение уважаешь, даже когда с ним в корне не согласен. Заслужил своим величием. Но кто бы 15 лет назад мог подумать, что легенда спорта вырастет из скромного паренька, который всегда был в тени старшего брата Симона.

Величие от природы

О младшем Фуркаде болельщики впервые услышали в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере. Те Игры должны были стать зенитом славы для его брата Симона. Тот ехал в Канаду в статусе лидера Кубка мира с желтой майкой. Однако ожидаемый триумф обернулся грандиозным провалом. Зато Мартен отобрался в масс-старт, где сенсационно взял серебро. Причем оно все еще может превратиться в золото, если Спортивный арбитражный суд подтвердит решение МОК отобрать победу у россиянина Евгения Устюгова.

Медаль Фуркада-младшего была экстраординарным событием. Комментатор той гонки на российском телевидении Виктор Гусев до последнего думал, что одного за другим обходит соперников и летит к финишу Симон. И просто обомлел, когда осознал, что это Мартен.

После Ванкувера французскому льву потребовался еще сезон, чтобы воцариться на Кубке мира и превратить весь остальной пелотон в свой прайд. Последним, кто выиграл Большой хрустальный глобус до семилетья Фуркада, стал норвежец Тарьей Бе. Символично, что на восьмой год гегемонию Мартена прервал тоже Бе, но уже Йоханнес. Хотя в той неудаче француза даже больше виноват перенесенный им мононуклеоз, чем рыжий скандинав.

Когда ищут причины величия легендарных спортсменов, обращают внимание на систему их тренировок, индивидуальный подход к развитию, уникальные психологические особенности и так далее. Фуркад этого всего тоже не лишен, но Мартен совершенно не Юрий Власов, не из тех, кто сумел себя преодолеть. Что бы там ни рассказывали про следование заветам и системе подготовки олимпийского чемпиона по гребле Тони Эстанге, младшему Фуркаду совершенно не нужно было изнурять себя инновационными методами, искать нестандартные пути или запираться надолго одному в горах, как это делал тот же Бьорндален.

Побеждать Мартену было предначертано природой, а точнее, его уникальной генетической особенностью. Будущий великий биатлонист родился с мутацией гена HFE, которая улучшила метаболизм железа и другие параметры крови. В результате Фуркад мог переносить нагрузки на куда более низких пульсовых характеристиках, чем конкуренты, следовательно, медленнее уставать. В состоянии покоя его сердце выдавало всего 27-30 ударов в минуту, когда у нормального человека — больше 60. Вот такой легальный природный допинг, который и сделал Мартена непобедимым, конечно, не умаляя его собственных заслуг.

Мартен Фуркад. Фото Global Look Press

Пятно на репутации

Победами Фуркада восхищалось все биатлонное сообщество, но особенно от него фанатели российские болельщики. Барышни из фан-клубов даже в любви признавались и тяжело переживали редкие неудачи кумира. У Мартена даже были сообщества русскоязычных фанатов в соцсетях, которым он уделял немало внимания. Но так было до чемпионата мира-2017. После него для многих с подачи комментатора Дмитрия Губерниева француз из любимца превратился в «свинью».

Во время смешанной эстафеты при смене этапа Мартен сбил с ног россиянина Александра Логинова, а затем демонстративно ушел с пьедестала, когда наши парни отказались пожимать ему руку. За что и получил от комментатора сравнение с домашним животным.

Негатив к Логинову взялся не на пустом месте. Александр только вернулся после дисквалификации за допинг, а Фуркад вообразил себя непримиримым борцом с этим явлением, поэтому регулярно критиковал российского коллегу через СМИ и заявлял, что ему не место на Кубке мира. Так было и после подиумов саратовского спортсмена, и особенно после его первой победы. Особое возмущение Мартена вызывал тот факт, что Логинов так и не объяснил публично, как в его организм попал ЭПО — препарат, который невозможно применить случайно.

«Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит», — заявил тогда француз каналу TV2 Sport. Ближе к концу карьеры Мартен все же помирился с Александром. Даже стал его поддерживать, по крайней мере это следует из интервью matchtv.ru. «Каково мое отношение к Александру Логинову? У нас с друзьями есть чат, там человек 70, в Антерсельве я один поставил на Сашу», — сказал Фуркад во время итальянского этапа Кубка мира сезона-2020/21.

Мартен Фуркад. Фото Global Look Press

Критика российского допинга

Критиковал Мартен не только Логинова, но и делал заявления о более глобальных явлениях. Какое-то время француз был одним из основных спикеров на тему российского допинга и статуса россиян на Олимпиадах. Причем слова Фуркада не ограничивались заученными лозунгами и призывами, как у братьев Бе или Себастьяна Самуэльссона. Например, перед играми в Пхенчхане француз был чуть ли не единственным, кто говорил, что нельзя отстранять всех россиян, не должно быть коллективной ответственности, а допинг — не только российская проблема.

«Если допинг принимали несколько атлетов, то следует наказать этих людей, а не всех российских спортсменов. Если будет доказано, что система допинга была институциональной и запрещенные препараты получали все спортсмены, то россияне должны пропустить Олимпиаду. Я прочитал доклад Макларена, но никто не знает, что там правда, а что нет. Сосредоточиться только на одной стране — это ошибка, у России нет монополии на допинг. Я против коллективной ответственности страны», — сказал Фуркад журналистам AFP.

При этом пророссийской позицию француза не назвать. Он был за здравый смысл и справедливость, но Россию в допинговых делах не оправдывал и даже пытался пнуть. «За последние десять лет было много случаев с допингом, и на чемпионате мира в Хохфильцене россияне не высказались четко по своей позиции против допинга. Все еще не было никаких оправданий с их стороны, при этом Россия надеется на лучшее. Думаю, это не лучший способ, когда ты хочешь, чтобы остальные тебя простили», — выразил свое мнение Мартен в эксклюзивном интервью «СЭ».

Для наших болельщиков эти слова Фуркада помещали его в разряд если не врагов, то как минимум недоброжелателей. В европейском дискурсе отсутствие четкой антироссийской позиции сделало Мартена чуть ли не другом России. Что, похоже, ему и аукнулось в свете нынешних событий.

Мартен Фуркад на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Фото Getty Images

Чем занимается сейчас

Старший брат Мартена Симон в интервью matchtv.ru заявил, что российских спортсменов нельзя наказывать и массово отстранять, и то же самое опубликовал в своем аккаунте в соцсети. Младший Фуркад всего лишь поставил лайк, а сам еще раньше писал, что сопереживает представителям всех народов, которые страдают от нынешней ситуации. Ничего крамольного, но братья стали получать оскорбления и странные обвинения в свой адрес, в том числе и от бывших коллег. На Мартена наехал украинский чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный.

Однако фигура Фуркада слишком значительная, чтобы придавать значение таким вещам. Более того, Мартен вообще может помочь вернуть россиян в международный спорт. После славной карьеры он не стал тренером. Ярко выраженный индивидуализм не позволил бы работать на команду. Зато французская легенда вошла в комиссию спортсменов МОК. Структура мало что значит при принятии ключевых решений, но если оттуда пойдет голос за справедливое отношение к россиянам и их восстановление, большие чины к нему прислушаются. Авторитет Фуркада повлияет даже на них.

Работа в Олимпийском комитете — не основная деятельность лучшего биатлониста в истории. Он выступает на телевидение в роли эксперта, пишет книги и воспитывает двух дочерей. Вряд ли это все, что нужно человеку с его уровнем амбиций. В будущем из Мартена получился бы отличный президент МОК. Принципиальность француза вернула бы организации ее былую репутацию и статус. Она превратилась бы из инструмента международной политики в действительно независимую и справедливой структуру, объединяющую весь мир посредством спорта.