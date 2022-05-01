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«Понимаю возмущение, но денег нужно больше». Нигматуллина не жалеет о жалобах на премию в 900 тысяч рублей

Биатлонистка Нигматуллина считает призовые за Олимпиаду слишком маленькими
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Читать «СЭ» в
Ульяна Нигматуллина.
Фото Global Look Press
Ульяна Нигматуллина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ульяна Нигматуллина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская биатлонистка ответила на обвинения в меркантильности после подведения итогов Олимпиады.

Призер Олимпиады в составе сборной России Ульяна Нигматуллина была вынуждена объясняться на фоне вала критики, который обрушился на 28-летнюю спортсменку после ее жалоб на слишком низкие призовые от региона. Биатлонистка, завоевавшая в Пекине серебро и бронзу в эстафетах, заявила, что ей «немножко стыдно» называть сумму своей премии от Удмуртии, «потому что она меньше миллиона». После этого огромное количество болельщиков пришли в ярость от финансовых аппетитов Нигматуллиной, о которых она публично объявила в крайне неудачный момент. Ульяну обвинили в иждивенчестве, меркантильности и еще множестве других грехов, так что ей пришлось уточнить свою позицию.

«Я прекрасно понимаю, что огромное количество людей живет в тяжелом финансовом положении. Учителя, врачи, ветераны, пенсионеры, а также многие другие, — написала биатлонистка в соцсетях. — В первую очередь моя задача и работа — приносить высокие результаты для удмуртского и российского спорта, я стараюсь изо всех сил, вкладываю все время, во многом себя ограничиваю и, конечно, в значительной мере вкладываюсь финансово в подготовку. В этом сезоне удовлетворительно выступила на Олимпиаде в Пекине. Все были очень рады и гордились.

Ульяна Нигматуллина. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ульяна Нигматуллина.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Я понимаю, что кого-то возмутил мой ответ на вопрос о величине призовых в Удмуртской Республике. Не владея всей информацией, многие высказались, включая депутатов, комментаторов, легенд спорта, ветеранов. И я уважаю мнения возмущенных людей и вообще считаю свободу слова очень важной. В меня, конечно, вкладываются и УР, и СБР (спасибо), но для высших достижений нужно больше. Это касается не только меня, но и всей команды УР. Главные старты планеты не состоялись бы без поддержки государства. И, как я поняла из речей на приемах в Москве, наши результаты важны для общества.

Большое спасибо за внимание к этому вопросу, но мне он кажется незначительным по сравнению с теми острейшими событиями, которые происходят в данный момент. Хочется, чтобы люди вокруг меня жили хорошо, чтобы их труд, права и жизни ценились. Данная ситуация показала мне многое, я о ней не жалею".

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В столицах никто не жаловался

Для понимания ситуации приведем точную цитату Нигматуллиной в интервью matchtv, с которого все началось.

— Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона, — заявила Ульяна.

— 900 тысяч, верно?

— Еще меньше.

— Это за одну медаль?

— Да, за одну медаль.

— Когда вы слышите новость про Тюмень и Ханты, вам не становится обидно?

— Немного обидно. Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится. Жалко, что так. Думаю, что многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своем будущем и при этом учтут мои ошибки.

В Ханты-Мансийском округе и Тюменской области героям Олимпиады действительно заплатили намного больше, чем в Удмуртии. В Югре за золото — 15 миллионов рублей, за второе место — 10 миллионов, за третье — 7 миллионов. В Тюмени за золото — 10 миллионов, за серебро — 8 миллионов, за бронзу — 5 миллионов. Это самые высокие выплаты участникам Игр в стране. Региональные бонусы в нашей стране ничем не регламентированы и зависят исключительно от возможностей местного бюджета и доброй воли местных властей.

Ульяна Нигматуллина. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ульяна Нигматуллина.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Например, практически параллельно со скандалом вокруг Нигматуллиной своих спортсменов чествовали в Санкт-Петербурге и Москве. В Северной столице за первое место полагается 5 миллионов рублей, за второе — 2,5 миллиона, за третье — 1,5 миллиона. А в просто столице — соответственно 4 миллиона, 2,5 миллиона и 1,7 миллиона рублей. То есть столичные бонусы более чем вдвое ниже, чем в Югре и в Тюмени, однако на них никто не жаловался. Ну, а большинство спортсменов мира о таких премиях не могут даже мечтать.

«Сложно однозначно подойти к этому вопросу, — прокомментировал «СЭ» ситуацию с Нигматуллиной двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — С одной стороны, спортсмену, конечно, всегда хочется, чтобы его труд был оценен выше, чем это происходит. С другой стороны, у всех регионов разные возможности. Я думаю, что Удмуртия оценила труд своих спортсменов в тех рамках, в которых она может себе это позволить. Сложно сказать, кто прав, кто виноват. Думаю, что я не встал бы ни на чью сторону. Вроде как спортсмен я ее понимаю. А с другой стороны, республика делает все, что она может сделать, не у всех есть такие финансовые возможности».

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Нужно поставить ей золотой бюст

Самое большое недоумение вызывает сумма, озвученная Ульяной. Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов говорил, что за серебро местные власти платят 1,25 миллиона рублей, а за бронзу — 750 тысяч. То есть региональная премия Нигматуллиной должна быть 2 миллиона рублей, что явно не вяжется с комментарием спортсменки «меньше миллиона». Кроме того, если говорить о компенсации затрат биатлонистки на подготовку, то стоит иметь в виду, что из госбюджета за две медали Пекина ей полагается 4,2 миллиона рублей. А Фонд поддержки олимпийцев России обещал увеличить федеральные премии вдвое. То есть общая сумма заработанных Ульяной на Олимпиаде денег превысит 10 миллионов. Странно жаловаться на такую сумму, даже если у кого-то из коллег она больше.

— Мы в свое время стартовали за крупу, — вспомнил в разговоре с «СЭ» четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. — У Нигматуллиной две олимпийские медали — серебро и бронза. Можно было бы ей и побольше призовых дать. Медалей-то у нас мало! Могли бы ей хотя бы округлить! А вот футболистам я бы не платил за такую игру. Что у нас есть в футболе? Трибуны пустые, команды ничего не зарабатывают. Кроме скандалов у нас ничего в футболе нет. Нигматуллиной надо было побольше дать. А футболистам совсем мало платить!

«Быстрее, больше, еще больше. А биатлонистка Нигматуллина молодец. Главное — больше денег, и победы придут! — издевательски написал в своем Telegram-канале знаменитый телекомментатор Дмитрий Губерниев. — Спонсоров искать не собираемся, на Кубке мира не побеждаем, где приличные призовые, но денег нужно больше. Считаю, Ульяне нужно поставить памятник в центре Ижевска. Золотой бюст».

— Думаю, 900 тысяч рублей — это нормальная сумма, — отметила в интервью «Чемпионату» олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева. — Если больше, нужно было регион менять! Руководство решает. Мне в Москве тоже раньше, если так сравнивать, за золотые медали давали примерно столько же. Пусть работает лучше — и будет больше зарабатывать! Так не делается. Я считаю, что спортсмен должен быть благодарным.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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