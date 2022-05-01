«Понимаю возмущение, но денег нужно больше». Нигматуллина не жалеет о жалобах на премию в 900 тысяч рублей

Российская биатлонистка ответила на обвинения в меркантильности после подведения итогов Олимпиады.

Призер Олимпиады в составе сборной России Ульяна Нигматуллина была вынуждена объясняться на фоне вала критики, который обрушился на 28-летнюю спортсменку после ее жалоб на слишком низкие призовые от региона. Биатлонистка, завоевавшая в Пекине серебро и бронзу в эстафетах, заявила, что ей «немножко стыдно» называть сумму своей премии от Удмуртии, «потому что она меньше миллиона». После этого огромное количество болельщиков пришли в ярость от финансовых аппетитов Нигматуллиной, о которых она публично объявила в крайне неудачный момент. Ульяну обвинили в иждивенчестве, меркантильности и еще множестве других грехов, так что ей пришлось уточнить свою позицию.

«Я прекрасно понимаю, что огромное количество людей живет в тяжелом финансовом положении. Учителя, врачи, ветераны, пенсионеры, а также многие другие, — написала биатлонистка в соцсетях. — В первую очередь моя задача и работа — приносить высокие результаты для удмуртского и российского спорта, я стараюсь изо всех сил, вкладываю все время, во многом себя ограничиваю и, конечно, в значительной мере вкладываюсь финансово в подготовку. В этом сезоне удовлетворительно выступила на Олимпиаде в Пекине. Все были очень рады и гордились.

Ульяна Нигматуллина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Я понимаю, что кого-то возмутил мой ответ на вопрос о величине призовых в Удмуртской Республике. Не владея всей информацией, многие высказались, включая депутатов, комментаторов, легенд спорта, ветеранов. И я уважаю мнения возмущенных людей и вообще считаю свободу слова очень важной. В меня, конечно, вкладываются и УР, и СБР (спасибо), но для высших достижений нужно больше. Это касается не только меня, но и всей команды УР. Главные старты планеты не состоялись бы без поддержки государства. И, как я поняла из речей на приемах в Москве, наши результаты важны для общества.

Большое спасибо за внимание к этому вопросу, но мне он кажется незначительным по сравнению с теми острейшими событиями, которые происходят в данный момент. Хочется, чтобы люди вокруг меня жили хорошо, чтобы их труд, права и жизни ценились. Данная ситуация показала мне многое, я о ней не жалею".

В столицах никто не жаловался

Для понимания ситуации приведем точную цитату Нигматуллиной в интервью matchtv, с которого все началось.

— Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона, — заявила Ульяна.

— 900 тысяч, верно?

— Еще меньше.

— Это за одну медаль?

— Да, за одну медаль.

— Когда вы слышите новость про Тюмень и Ханты, вам не становится обидно?

— Немного обидно. Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится. Жалко, что так. Думаю, что многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своем будущем и при этом учтут мои ошибки.

В Ханты-Мансийском округе и Тюменской области героям Олимпиады действительно заплатили намного больше, чем в Удмуртии. В Югре за золото — 15 миллионов рублей, за второе место — 10 миллионов, за третье — 7 миллионов. В Тюмени за золото — 10 миллионов, за серебро — 8 миллионов, за бронзу — 5 миллионов. Это самые высокие выплаты участникам Игр в стране. Региональные бонусы в нашей стране ничем не регламентированы и зависят исключительно от возможностей местного бюджета и доброй воли местных властей.

Ульяна Нигматуллина. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Например, практически параллельно со скандалом вокруг Нигматуллиной своих спортсменов чествовали в Санкт-Петербурге и Москве. В Северной столице за первое место полагается 5 миллионов рублей, за второе — 2,5 миллиона, за третье — 1,5 миллиона. А в просто столице — соответственно 4 миллиона, 2,5 миллиона и 1,7 миллиона рублей. То есть столичные бонусы более чем вдвое ниже, чем в Югре и в Тюмени, однако на них никто не жаловался. Ну, а большинство спортсменов мира о таких премиях не могут даже мечтать.

«Сложно однозначно подойти к этому вопросу, — прокомментировал «СЭ» ситуацию с Нигматуллиной двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — С одной стороны, спортсмену, конечно, всегда хочется, чтобы его труд был оценен выше, чем это происходит. С другой стороны, у всех регионов разные возможности. Я думаю, что Удмуртия оценила труд своих спортсменов в тех рамках, в которых она может себе это позволить. Сложно сказать, кто прав, кто виноват. Думаю, что я не встал бы ни на чью сторону. Вроде как спортсмен я ее понимаю. А с другой стороны, республика делает все, что она может сделать, не у всех есть такие финансовые возможности».

Нужно поставить ей золотой бюст

Самое большое недоумение вызывает сумма, озвученная Ульяной. Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов говорил, что за серебро местные власти платят 1,25 миллиона рублей, а за бронзу — 750 тысяч. То есть региональная премия Нигматуллиной должна быть 2 миллиона рублей, что явно не вяжется с комментарием спортсменки «меньше миллиона». Кроме того, если говорить о компенсации затрат биатлонистки на подготовку, то стоит иметь в виду, что из госбюджета за две медали Пекина ей полагается 4,2 миллиона рублей. А Фонд поддержки олимпийцев России обещал увеличить федеральные премии вдвое. То есть общая сумма заработанных Ульяной на Олимпиаде денег превысит 10 миллионов. Странно жаловаться на такую сумму, даже если у кого-то из коллег она больше.

— Мы в свое время стартовали за крупу, — вспомнил в разговоре с «СЭ» четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. — У Нигматуллиной две олимпийские медали — серебро и бронза. Можно было бы ей и побольше призовых дать. Медалей-то у нас мало! Могли бы ей хотя бы округлить! А вот футболистам я бы не платил за такую игру. Что у нас есть в футболе? Трибуны пустые, команды ничего не зарабатывают. Кроме скандалов у нас ничего в футболе нет. Нигматуллиной надо было побольше дать. А футболистам совсем мало платить!

«Быстрее, больше, еще больше. А биатлонистка Нигматуллина молодец. Главное — больше денег, и победы придут! — издевательски написал в своем Telegram-канале знаменитый телекомментатор Дмитрий Губерниев. — Спонсоров искать не собираемся, на Кубке мира не побеждаем, где приличные призовые, но денег нужно больше. Считаю, Ульяне нужно поставить памятник в центре Ижевска. Золотой бюст».

— Думаю, 900 тысяч рублей — это нормальная сумма, — отметила в интервью «Чемпионату» олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева. — Если больше, нужно было регион менять! Руководство решает. Мне в Москве тоже раньше, если так сравнивать, за золотые медали давали примерно столько же. Пусть работает лучше — и будет больше зарабатывать! Так не делается. Я считаю, что спортсмен должен быть благодарным.