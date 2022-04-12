Падин, Норицын или Шашилов? Для российских биатлонисток есть идеальный вариант

Довольны будут все.

Каждая зима заканчивается риторическим вопросом: кому тренировать биатлонистов в теперь? Рулевые меняются с пугающей стабильностью. Кому удается продержаться хотя бы два года — долгожители. Про целый олимпийский цикл вообще не говорим.

Сейчас руководство СБР снова на распутье. Дмитрий Васильев считает, что идеальным вариантом для женской команды был Андрей Падин, который очень качественно работал с белорусской сборной. Экс-руководитель Владимир Драчев вспоминает Виталия Норицына, не добившегося больших успехов в Болгарии, зато блестяще подготовившего Кристину Резцову. Никуда не ушел еще и Михаил Шашилов — на сегодня именно он официально старший тренер. И та же Ирина Казакевич намерена продолжать работу с ним.

Так кому же из этой тройки доверить сборную теперь?

Идеальный вариант — всем.

Виталий Норицын. СБР

Нужны новые интриги

Весь российский биатлонный мир жирными намеками говорит, что следующий сезон нашим спортсменам придется провести без международных стартов. Уже подготовлен проект внутреннего календаря с этапами в России и Белоруссии. И если так, что мы теряем? Почему не сделать несколько групп? Пусть даже три-четыре.

В отсутствие классической формулы «наши против ненаших» нужны новые интриги. Вот заруба между разными группами как раз таки может стать таковой.

Очевидно, что самая яркая биатлонистка страны Резцова намерена продолжить работу с Норицыным. Если ему дадут зеленый свет, наверняка к Виталию с удовольствием придут другие девушки. Когда Драчев сообщил о его увольнении прямо по ходу чемпионата мира-2020, специалиста открыто поддержали Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова.

Вряд ли захотят куда-то уходить от Шашилова Казакевич, Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева. Про Валерию Васнецову говорить сложнее. Про Миронову — тем более.

Наконец, Падин вообще мог бы рулить интернациональной российско-белорусской группой. Железно к нему пойдет Виктория Сливко и для нее совместные тренировки с Анной Солой и Динарой Алимбековой были бы огромным опытом в профессиональном плане. Да в общем-то и для любой другой российской биатлонистки. Поэтому дефицита желающих попасть туда не будет точно.

Плюс, возможно, даже при таких небывалых раскладах найдутся те, кто будет настаивать на самоподготовке. Если региональное финансирование позволяет, почему нет?

Андрей Падин (слева). СБР

Свобода выбора

Понятно, что вышеперечисленные составы условны и могут сильно тасоваться в зависимости от желаний спортсменок и тренеров. Суть не в составах, а в предоставлении возможности выбора и спектре вариантов. Загонять всех в обязательном порядке к одному специалисту (методики которого кому-то наверняка подойдут) с учетом туманных перспектив следующего сезона нет никакого смысла. Пусть девушки тренируются у того, у кого считают нужным.

А мы получим возможность наглядно сравнить, чьи методы более эффективны. И уже от этого можно будет отталкиваться, когда российские биатлонисты смогут вернуться на международную арену.