«Надеюсь, хоть одну гонку пробежим». Старт биатлонного сезона под угрозой

В Ханты-Мансийске ударили крепкие морозы.

24 ноября в Ханты-Мансийске должен стартовать первый этап Кубка России по биатлону. Сезон открывают спринтерские гонки. Мужчины должны начать в 08.30 по московскому времени, женщины — в 11.00. Но это расписание может нарушить погода.

Регламент дает возможность стартовать почти в любую погоду

«Надеюсь, хоть одну гонку пробежим», — написала в соцсетях белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, выложив морозную фотографию себя и мужа Антона Смольского и прикрепив скрин прогноза погоды в Ханты-Мансийске на ближайшие дни. Этот прогноз практически несовместим с проведением соревнований по биатлону. Средняя температура в ближайшие дни — минус 20 градусов.

По регламенту это минимально допустимое значение для гонок, но можно и подвинуть планку: «Дисциплина не может начаться, если температура воздуха ниже минус 20 градусов для мужчин, женщин, юниоров, юниорок. Температура измеряется в самой холодной части места дисциплины на высоте 1,5 метра над землей. Жюри соревнования по согласованию с врачом соревнований может принять решение о начале проведения дисциплины при более низкой температуре», — говорится в правилах биатлона.

Также в регламенте указывается, что если температура воздуха ниже минус 18, то надо учитывать ветер и влажность. Решение о проведении тоже принимает жюри по согласованию с врачом.

Даже если температура постоянно будет находиться не выше минус 20, то это не означает отмену всех гонок. Вспомните морозный этап Кубка мира в Канаде в 2019 году. Тогда столбик термометра падал до минус 30. В итоге были внесены изменения в расписание. Время начала гонок подвинули с утреннего на дневное, когда воздух хоть немного прогревался. Вместо масс-стартов хотели провести спринты, но их пришлось все-таки отменить. В индивидуальных гонках была сокращена дистанция — с 20 до 15 километров у мужчин и с 15 до 12,5 километра у женщин, размер штрафа за промах вместо минуты стал 45 секунд.

Похожие изменения могут внести на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Сейчас по расписанию стоят спринты в четверг, гонки преследования в субботу и классические эстафеты в воскресенье.

Интересно, что в Европе кардинально другие проблемы. Там отмена или перенос соревнований скорее возможен из-за слишком теплой погоды, а не морозов. В октябре, например, не состоялся этап Кубка мира по ски-кроссу на французском горнолыжном курорте Ле-Дез-Альп. Организаторам не хватило снега.

Фото Соцсети

Беби-бум в биатлоне сократил состав участников

Частая история, когда спортсменки решают уйти в декретный отпуск в постолимпийский сезон. Нынешней зимой пойти на такой шаг стало морально проще, ведь российских биатлонистов не допустили до Кубка и чемпионата мира.

Получилось так, что старт сезона пропустят четыре из шести девушек из нашей олимпийской команды. Второго ребенка ждет Кристина Резцова, первенца — Ульяна Нигматуллина, а Валерия Каюмова (Васнецова) родила девочку на этой неделе. До конца года на Кубке России мы также не увидим Светлану Миронову, которая много болела весной, поздно начала подготовку к сезону и так пока не вернулась в свои боевые кондиции.

Из тех, кто выступал на ОИ-2022, остались в строю Ирина Казакевич и Евгения Буртасова. Плюс к ним добавятся белорусские биатлонистки, в том числе уже упомянутая олимпийская чемпионка Динара Алимбекова. Но и в этой команде произошел беби-бум. Декретный отпуск взяли Анна Сола и Ирина Лещенко.

Мужская сборная Белоруссии выступит в Ханты-Мансийске в сильнейшем составе. Здесь и Антон Смольский, и Дмитрий Лазовский, и Никита Лобастов, которые брали медали Кубка России прошлой весной.

В нашей мужской команде ожидается, что на первом этапе не выступит чемпион мира Александр Логинов. Он пока восстанавливается после перенесенной болезни. Вероятно, что гонки в Хантах пропустит и Максим Цветков.

Есть и иного рода потери. Чтобы выступать на международной арене, некоторые спортсмены меняют гражданство. Среди биатлонистов таких случаев пока не так много, и в основном переходом они занимаются уже давно, потому что не могли пробиться в сборную России. Например, родившуюся в Мурманске Лидию Жураускайте пригласили в литовскую команду еще в мае 2020 года, а гражданство она получила только сейчас. Ходили слухи о переходе в сборную Северной Македонии Виктора Плицева, но он и местная федерация эту информацию опровергают.

Призовой фонд Кубка России — 20 миллионов

В этом сезоне у российских биатлонистов есть возможность выступить на трех турнирах: шесть этапов Кубка страны, шесть — Кубка Содружества и растянутый на четыре стадии чемпионат России. Помимо Ханты-Мансийска спортсмены заглянут в Уват, Тюмень, Чайковский, Ижевск, Уфу, Рыбинск, Рязань и Раубичи (Белоруссия).

Призовой фонд Кубка и чемпионата России составляет больше 20 миллионов рублей. Победители в каждой личной гонке получат 100 тысяч рублей, а в эстафете — 200 тысяч на команду. Это, конечно, меньше, чем на этапах Кубка мира, где чемпионы получают по 15 тысяч евро (более 900 тысяч рублей). Однако нужно учитывать, что в предыдущие сезоны у Кубка страны не было вообще призового фонда и спортсмены выступали за грамоты и специальные подарки от хозяев соревнований (например, в Уфе традиционно дарят башкирский мед).

Призовой фонд Кубка Содружества, за который будут биться российские и белорусские спортсмены, составляет 40 миллионов рублей. В рамках этого турнира пройдет что-то похожее на «Рождественскую гонку» — шоу-соревнования, которые ежегодно проводятся в Германии под Новый год. Но вместо немецкого Гильзенкирхена наших биатлонистов ждет Рязань, которая ранее не принимала крупные биатлонные соревнования. Этап пройдет с 24 по 25 декабря и включает в себя суперспринты и мегамасс-старты.

Кубок России. Первый этап. Ханты-Мансийск

24 ноября

08.30 Мужчины. Спринт

11.00 Женщины. Спринт

26 ноября

08.45 Мужчины. Гонка преследования

11.45 Женщины. Гонка преследования

27 ноября

09.00 Мужчины. Эстафета

12.00 Женщины. Эстафета