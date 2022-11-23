Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:00

«Надеюсь, хоть одну гонку пробежим». Старт биатлонного сезона под угрозой

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
В Ханты-Мансийске стартует Кубок России.
Фото vk.com/ugramegasport
В Ханты-Мансийске ударили крепкие морозы.

24 ноября в Ханты-Мансийске должен стартовать первый этап Кубка России по биатлону. Сезон открывают спринтерские гонки. Мужчины должны начать в 08.30 по московскому времени, женщины — в 11.00. Но это расписание может нарушить погода.

Регламент дает возможность стартовать почти в любую погоду

«Надеюсь, хоть одну гонку пробежим», — написала в соцсетях белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, выложив морозную фотографию себя и мужа Антона Смольского и прикрепив скрин прогноза погоды в Ханты-Мансийске на ближайшие дни. Этот прогноз практически несовместим с проведением соревнований по биатлону. Средняя температура в ближайшие дни — минус 20 градусов.

По регламенту это минимально допустимое значение для гонок, но можно и подвинуть планку: «Дисциплина не может начаться, если температура воздуха ниже минус 20 градусов для мужчин, женщин, юниоров, юниорок. Температура измеряется в самой холодной части места дисциплины на высоте 1,5 метра над землей. Жюри соревнования по согласованию с врачом соревнований может принять решение о начале проведения дисциплины при более низкой температуре», — говорится в правилах биатлона.

Также в регламенте указывается, что если температура воздуха ниже минус 18, то надо учитывать ветер и влажность. Решение о проведении тоже принимает жюри по согласованию с врачом.

Трасса в&nbsp;Шушене. Энергетический кризис убивает зимние виды спорта. Снег становится на вес золота

Даже если температура постоянно будет находиться не выше минус 20, то это не означает отмену всех гонок. Вспомните морозный этап Кубка мира в Канаде в 2019 году. Тогда столбик термометра падал до минус 30. В итоге были внесены изменения в расписание. Время начала гонок подвинули с утреннего на дневное, когда воздух хоть немного прогревался. Вместо масс-стартов хотели провести спринты, но их пришлось все-таки отменить. В индивидуальных гонках была сокращена дистанция — с 20 до 15 километров у мужчин и с 15 до 12,5 километра у женщин, размер штрафа за промах вместо минуты стал 45 секунд.

Похожие изменения могут внести на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Сейчас по расписанию стоят спринты в четверг, гонки преследования в субботу и классические эстафеты в воскресенье.

Интересно, что в Европе кардинально другие проблемы. Там отмена или перенос соревнований скорее возможен из-за слишком теплой погоды, а не морозов. В октябре, например, не состоялся этап Кубка мира по ски-кроссу на французском горнолыжном курорте Ле-Дез-Альп. Организаторам не хватило снега.

Пост Динары Алимбековой. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Беби-бум в биатлоне сократил состав участников

Частая история, когда спортсменки решают уйти в декретный отпуск в постолимпийский сезон. Нынешней зимой пойти на такой шаг стало морально проще, ведь российских биатлонистов не допустили до Кубка и чемпионата мира.

Получилось так, что старт сезона пропустят четыре из шести девушек из нашей олимпийской команды. Второго ребенка ждет Кристина Резцова, первенца — Ульяна Нигматуллина, а Валерия Каюмова (Васнецова) родила девочку на этой неделе. До конца года на Кубке России мы также не увидим Светлану Миронову, которая много болела весной, поздно начала подготовку к сезону и так пока не вернулась в свои боевые кондиции.

Из тех, кто выступал на ОИ-2022, остались в строю Ирина Казакевич и Евгения Буртасова. Плюс к ним добавятся белорусские биатлонистки, в том числе уже упомянутая олимпийская чемпионка Динара Алимбекова. Но и в этой команде произошел беби-бум. Декретный отпуск взяли Анна Сола и Ирина Лещенко.

Кристина Резцова, Анфиса Резцова и&nbsp;Дарья Виролайнен. Анфиса Резцова скоро станет пятикратной бабушкой. Дочери опережают ее график

Мужская сборная Белоруссии выступит в Ханты-Мансийске в сильнейшем составе. Здесь и Антон Смольский, и Дмитрий Лазовский, и Никита Лобастов, которые брали медали Кубка России прошлой весной.

В нашей мужской команде ожидается, что на первом этапе не выступит чемпион мира Александр Логинов. Он пока восстанавливается после перенесенной болезни. Вероятно, что гонки в Хантах пропустит и Максим Цветков.

Есть и иного рода потери. Чтобы выступать на международной арене, некоторые спортсмены меняют гражданство. Среди биатлонистов таких случаев пока не так много, и в основном переходом они занимаются уже давно, потому что не могли пробиться в сборную России. Например, родившуюся в Мурманске Лидию Жураускайте пригласили в литовскую команду еще в мае 2020 года, а гражданство она получила только сейчас. Ходили слухи о переходе в сборную Северной Македонии Виктора Плицева, но он и местная федерация эту информацию опровергают.

Лыжероллеры. Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?

Призовой фонд Кубка России — 20 миллионов

В этом сезоне у российских биатлонистов есть возможность выступить на трех турнирах: шесть этапов Кубка страны, шесть — Кубка Содружества и растянутый на четыре стадии чемпионат России. Помимо Ханты-Мансийска спортсмены заглянут в Уват, Тюмень, Чайковский, Ижевск, Уфу, Рыбинск, Рязань и Раубичи (Белоруссия).

Призовой фонд Кубка и чемпионата России составляет больше 20 миллионов рублей. Победители в каждой личной гонке получат 100 тысяч рублей, а в эстафете — 200 тысяч на команду. Это, конечно, меньше, чем на этапах Кубка мира, где чемпионы получают по 15 тысяч евро (более 900 тысяч рублей). Однако нужно учитывать, что в предыдущие сезоны у Кубка страны не было вообще призового фонда и спортсмены выступали за грамоты и специальные подарки от хозяев соревнований (например, в Уфе традиционно дарят башкирский мед).

Призовой фонд Кубка Содружества, за который будут биться российские и белорусские спортсмены, составляет 40 миллионов рублей. В рамках этого турнира пройдет что-то похожее на «Рождественскую гонку» — шоу-соревнования, которые ежегодно проводятся в Германии под Новый год. Но вместо немецкого Гильзенкирхена наших биатлонистов ждет Рязань, которая ранее не принимала крупные биатлонные соревнования. Этап пройдет с 24 по 25 декабря и включает в себя суперспринты и мегамасс-старты.

Кубок России. Первый этап. Ханты-Мансийск
24 ноября
08.30 Мужчины. Спринт
11.00 Женщины. Спринт
26 ноября
08.45 Мужчины. Гонка преследования
11.45 Женщины. Гонка преследования
27 ноября
09.00 Мужчины. Эстафета
12.00 Женщины. Эстафета

Биатлон
Сборная России по биатлону
Динара Алимбекова
Евгения Буртасова (Павлова)
Ирина Казакевич
4
4
Читайте также
Дочь Тутберидзе страдала от проблем со слухом. Но не сдалась и живет полноценной жизнью
Кто виноват в конфликте между Фоссесхолм и Степановой. Наша лыжница все объяснила
Европарламент принял резолюцию о признании РФ «страной — спонсором терроризма»
Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море
Что происходит с заводами на Кубани
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полиция против спорта: как австрийские стражи порядка завершили карьеру Шипулина
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости