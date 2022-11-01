Анфиса Резцова скоро станет пятикратной бабушкой. Дочери опережают ее график

Знакомимся с зятьями трехкратной олимпийской чемпионки.

Резцовы — самая плодовитая семья в российском и, возможно, в мировом биатлоне. У Анфисы Анатольевны уже четыре внука, а на подходе пятый, которого ждет дочь Кристина. При этом еще не сказали своего слова младшие дочери трехкратной олимпийской чемпионки. «СЭ» знакомит с семьей, которая активно улучшает демографическую ситуацию в мире (да, не только в России).

Анфиса делала аборт перед первой Олимпиадой, а четвертую дочь родила в 44 года

Со своим будущим мужем Леонидом Резцовым Анфиса познакомилась еще до своих громких побед. История их отношений получилась банальной для спортсменов. Он был биатлонистом, параллельно начав заниматься тренерской карьерой и взяв под свое крыло во Владимире перспективную лыжницу — Анфису Романову.

В 1985-м пара расписалась, девушка взяла фамилию мужа, а через год планировала родить. Выбирала сезон, где не было чемпионата мира и Олимпиады. План осуществить не получилось. О беременности Резцова узнала за полгода до зимних Игр в Калгари-1988. В интервью Sports.ru спортсменка призналась, что ей пришлось принять непростое решение — аборт.

В Калгари на тот момент лыжница завоевала золото в эстафете и серебро в гонке на 20 километров коньковым стилем, что считает неудачным выступлением. После Олимпиады, в 25 лет, Анфиса родила дочь Дашу и попыталась снова вернуться в лыжные гонки. Но из-за конфликтов в команде быстро покинула расположение сборной, решив заняться воспитанием ребенка. Декретный отпуск длился недолго.

Анфиса Резцова с лочерьми Кристиной и Василисой. Фото Соцсети

Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам позвали в биатлон, где у спортсменки быстро начало получаться. Не все ладилось со стрельбой, но отставания после рубежей нивелировал мощный ход. На Олимпиаде в Альбервиле в 1992-м взяла личное золото и командную бронзу, а в Лиллехаммере в 1994-м помогла сборной выиграть в эстафете.

Через год после зимних Игр в Норвегии Анфиса снова забеременела и в 32 года родила дочь Кристину. Затем была новая попытка возвращения в спорт, но девушка не смогла отобраться в национальную биатлонную команду и решила завершить карьеру. При этом тренировок не бросала, и впоследствии получилось пройти в лыжную сборную.

В 1999-м Анфиса заглянула на чемпионат мира в Рамзау, где завоевала золото в эстафете. Хотела выступать и дальше, однако здоровье не позволило. В 36 лет со спортом она закончила, но не завершила работу над увеличением семьи.

У трехкратной олимпийской чемпионки появилось еще две дочери — Василиса и Мария. Причем Марусю, как называет Анфиса младшую, она родила в 44 года. Говорит, что роды прошли легко, как в 20. Хотя уже на тот момент она была бабушкой. То есть ее внук старше ее дочери.

Старшая дочь Дарья переехала в Финляндию

Со своим мужем Романом Виролайненом старшая дочь Резцовой Дарья познакомилась на сборах, когда ей было еще 13 лет. Роман родился в Петрозаводске и выигрывал юношеские соревнования на первенствах России по лыжным гонкам, но впоследствии перешел в сборную Белоруссии, за которую выступал на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

В 2007-м пара сыграла свадьбу, и у них родился сын Даниэль. Тогда Дарья даже еще не начала взрослую карьеру. В биатлон она вернулась в 2010-м и стала хорошо проявлять себя на молодежных первенствах и подбираться к основной национальной команде. На Олимпиаду в Сочи девушка попасть не смогла, но дебютировала на Кубке мира после Игр на этапе в Поклюке. Дебют получился сенсационным — серебро в спринте. Так Дарья стала уверенным членом основной команды.

Дарья Виролайнен. СБР

В следующем сезоне Виролайнен стала второй на этапе в Антхольце, но больше на Кубках мира медалей она не завоевывала. Были подиумы на чемпионате Европы и Кубке IBU. А в 2018-м ее, как и почти всю нашу биатлонную сборную, не допустили до Олимпиады в Пхенчхане. Туда, напомним, поехали две девушки (Акимова, Кайшева) и двое мужчин (Бабиков, Елисеев).

На старте постолимпийского сезона Дарьи в команде не оказалось. В декабре выяснилось — она беременна. В 2019-м у нее родился второй сын. Спортсменка быстро снова встала на лыжи и взяла винтовку, но дальше чемпионата России продвинуться не удалось, а накануне Олимпиады в Пекине пришла очередная новость — у Виролайнен родился третий сын.

В последние годы Дарья живет в Финляндии. Семья Виролайнен переехала туда за родителями мужа. Роман имеет финские корни, а его фамилия переводится как «эстонец». В лыжные гонки он возвращаться не планирует и уже давно трудится сервисменом в разных биатлонных командах. Долгое время он работал с российской сборной, также сотрудничал с национальными командами Кореи и Украины.

34-летняя Дарья же спорт не оставляет. В этом сезоне она выступала на летнем чемпионате Финляндии, где стала второй в индивидуальной гонке. И этот результат переполошил всех. Пошли разговоры, что Виролайнен планирует менять спортивное гражданство, хотя сама многодетная мама говорит, что пока с будущим не определилась, но завершать карьеру морально не готова. В России биатлонистка не прикреплена ни к одному региону.

Кристина Резцова с семьей. Фото Соцсети

Кристина скрывала первую беременность даже от мамы

Долгое время личная жизнь второй дочери Резцовой, Кристины, была тайной. Девушка дебютировала на Кубке мира в 2018-м в Тюмени, но пробежала только одну гонку, заняв 62-е место в спринте. Основным членом национальной команды она стала только через сезон. Личных наград на Кубке мира тогда завоевать не получилось, а летом 2020-го Кристина неожиданно пропала.

Где биатлонистка и что с ней, не могли ответить даже тренеры сборной. Она скрывала информацию о беременности не только от них, но даже от мамы. Дело в том, что Анфиса Анатольевна часто дает комментарии в СМИ. Кристина боялась, что она может случайно проболтаться.

Все лето Резцова находилась на самоподготовке с личным тренером, которому, конечно, открыла свою тайну. В планах было выступить на чемпионате России, но спортсменка все-таки решила поберечь себя и будущего ребенка.

Кто избранник Кристины, тоже долгое время было для всех загадкой. Конечно, в лыжно-биатлонных кругах многие знали, но до широкой общественности эта информация не доходила. Им оказался лыжник Иван Анисимов, который на шесть лет старше девушки. В свое время он выступал на Кубке мира. Сезон-2014/15 стал для него наиболее удачным. Он был 12-м в спринте на этапе КМ и выиграл серебро на чемпионате России.

Кристина Резцова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

За год до Олимпиады в Пекине Кристина родила дочь и начала ускоренный курс по возвращению в биатлон. В этом ей очень помог муж, который занялся подготовкой Резцовой по планам тогда еще тренера сборной Болгарии Виталия Норицына. Связка получилась мощнейшая: Кристина ворвалась в сборную, с ходу став одним из лидеров команды. В Анси она завоевала первую личную медаль Кубка мира — бронзу в масс-старте, а на Олимпиаде в Пекине помогла команде выиграть бронзу в смешанной эстафете и серебро — в классической.

Новый сезон сулил большие перспективы. Ведь теперь можно было не только готовиться по планам Виталия Норицына, но и тренироваться с ним. Наставник завершил работу с болгарской сборной и летом присоединился к группе Артема Истомина, в которую и попала Кристина. Однако летняя подготовка не прошла гладко: были вопросы с винтовкой и по здоровью. Резцова пропустила оба этапа Кубка Содружества, выступила на летнем чемпионате России, но дальше в сезоне мы ее не увидим. 25-летняя спортсменка ждет второго ребенка.

Получается, что Дарья и Кристина уже опережают родительский график, по которому шла их мама. Но пока проигрывают ей в олимпийских медалях. Время наверстать у них еще есть.