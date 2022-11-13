Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?

Организаторы роллерных фестивалей решили воспользоваться погодными катаклизмами для того, чтобы сделать свои старты более значимыми.

Спортивный директор норвежского лыжероллерного фестиваля «Блинк» Арне Идлан выступил с радикальным предложением, которое широко обсуждается в Скандинавии. В связи с вечными проблемами со снегом в последние годы Идлан предлагает не тратиться на производство искусственного покрытия, а включить в основную программу Кубков мира по лыжным гонкам и биатлону забеги по асфальту на роллерах. По мнению топ-менеджера, это позволит значительно расширить сезон в традиционных зимних дисциплинах и конкурировать за зрителей с летними видами спорта. Насколько реальны подобные планы?

Здравая идея или безумие?

Понятно, что в этом деле у Идлана свой интерес. Лыжероллерный фестиваль в норвежском Саннесе и так очень крут — ежегодно он собирает множество звезд лыжных гонок и биатлона, а также толпы болельщиков. Еще есть похожий и тоже известный фестиваль в норвежском Хамаре. Аналогичные старты проходят в Германии и во Франции. Понятно, что если они вдруг обретут статус Кубка мира (причем не летнего, а основного), это существенно повысит их статус. Другой вопрос, готовы ли прислушаться к аргументам «блинковца» в FIS и IBU.

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— Зимы становятся короче, и я не думаю, что лыжные гонки и биатлон в долгосрочной перспективе смогут выдерживать даже трехмесячный сезон, — отметил Идлан. — Поэтому нужно мыслить по-новому и нетрадиционно, используя для проведения соревнований в том числе и лето.

Впрочем, не все так просто. Лыжники и биатлонисты действительно используют лыжероллеры для тренировок в тот момент, когда нет возможности заниматься на снежных трассах. Проводятся даже роллерные чемпионаты мира, ну и национальных соревнований хватает. Однако есть серьезные подозрения, что это все-таки разные виды спорта. Ведь на летних турнирах очень часто побеждают те спортсмены, о которых зимой мы никогда не слышали. И мешать столь разные дисциплины в одну кучу не совсем корректно.

Вообще, новые идеи норвежцев напоминают анекдот про прыжки в воду в сумасшедшем доме. Когда психам, если они будут прилежно сигать с вышки, обещают наполнить бассейн.

Сезон на четыре месяца — слишком дорого

Идлан выступал с предложением об объединении лыж и роллеров в одну серию еще два года назад. А сейчас повторил свои мысли в связи с неприятными событиями в Шушене, где из-за теплой погоды и нехватки снега отменили стартовый этап Кубка IBU. При этом организаторы соревнований жаловались, что выработка искусственного снега в данный момент невозможна из-за того, что лето выдалось засушливым и в ручьях, которые питают снежные пушки, недостаточно воды. Прошлогодние запасы снега тоже невелики из-за больших затрат на его хранение.

Между тем в прошлые выходные в польской Висле этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина прошел в условиях полного отсутствия снега. Спортсмены разгонялись на трамплине с пластиковой лыжней и приземлялись на склон с покрытием, похожим на траву. А если прыгунам позволены такие фокусы, то чем хуже лыжники с биатлонистами? Спонсоры в снежных видах спорта и так давно жалуются на слишком короткий сезон. Семь месяцев тренировок ради четырех месяцев стартов — это крайне затратно. А тут такая возможность «продлить праздник».

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Правда, есть и другое предложение — начинать сезон не в конце ноября — начале декабря, как это принято сейчас, а ближе к Рождеству. В начале зимы в Европе всегда большие переживания по поводу отсутствия снега. При этом заканчивают сезон в IBU и FIS обычно в середине марта, хотя снег в северных регионах Скандинавии можно сохранять чуть ли не до мая, чем с успехом пользуются организаторы разных коммерческих стартов. Теоретически есть возможность проводить сезон с конца декабря по конец апреля и не заморачиваться с роллерами. Правда, это все равно всего четыре месяца.

Понятно, что Россия сейчас находится за скобками всех этих дискуссий. Но у нас есть тоже известный роллерный фестиваль — «Спринт на Дворцовой» в Санкт-Петербурге. И он тоже мог бы претендовать на этап в случае объединения лыжероллеров и лыж в одну серию. Кстати, на самом деле мы с подобным проектом впереди планеты всей — в этом году Кубок Содружества по биатлону включает в себя и старты на роллерах, и соревнования на лыжне. О результатах эксперимента говорить пока рано. Но очевидно, что тенденция имеет место даже в России, где проблем со снегом в общем-то пока нет.