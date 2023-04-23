Соратницу Бессеберга оправдали по делу о коррупции. Ее обвиняли в связях с Россией

Обвинение рассыпалось из-за недостатка доказательств.

Сага с преследованием бывших руководителей IBU постепенно подходит к концу. Так, на днях оправдана по делу о коррупции бывший секретарь Международного союза биатлонистов Николь Реш. Чиновницу, как и бывшего главу IBU Андерса Бессеберга, обвиняли в получении взяток, а также в защите интересов России в допинговых вопросах. И вот четыре с половиной года спустя после начала разбирательств австрийская полиция не нашла весомых доказательств вины. Следствие сочло обвинения недостоверными и не выдвинуло никаких новых требований. IBU также не стал настаивать на продолжение судебных тяжб. Получается, все дело изначально было фикцией?

Реш якобы ездила в США за счет неопознанного «спонсора» из СБР

Николь Реш может теперь спать спокойно — следственные действия по делу о коррупции в IBU против нее официально завершились. «Судебное разбирательство было прекращено после того, как моя клиентка доказала, что обвинения против нее были несправедливыми, — рассказал журналистам адвокат Реш Лукас Коллманн. — Следствие сочло все обвинения недостоверными и не выдвинуло никаких требований. IBU тоже не требовал продолжения процедуры, поэтому дело окончательно закрыто».

История с обвинениями в коррупции отсылает нас еще к саге о допинге в российском биатлоне, начавшейся в 2015 году. Спустя три года, в апреле 2018-го, норвежец Андерс Бессеберг покинул пост президента Международного союза биатлонистов. Причина — обвинения в коррупции и якобы сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. В докладе комиссии IBU претензии к Бессебергу и Реш расписаны были аж на 220 страницах. Только теперь похоже, что реальных фактов в этом докладе представлено не было. По крайней мере в отношении Николь.

Фото Global Look Press

Николь — не главная обвиняемая

Обвинения конкретно против Реш основаны на показаниях из доклада комиссии IBU. Якобы Николь в 2011 году на ЧМ в Ханты-Мансийске познакомилась с неким человеком из СБР, который часто приходил ей на помощь, помогал устраивать встречи и дарил подарки от имени другого человека. За счет «человека B» (именно так он указан в докладе) Реш якобы летала в отпуск — спонсор полностью оплатил ей путешествие в Нью-Йорк осенью 2013-го. В ответ Николь могла информировать российскую сторону о грядущих антидопинговых расследованиях. Например, сообщала о кейсах Евгения Устюгова и Ольги Зайцевой. Более того, Реш была готова помочь россиянам в CAS. Николь не стала отрицать сам факт поездки в США, но объясняла ее деловыми нуждами. При этом официально у нее действительно в тот момент был отпуск, а IBU в командировку в Америку ее не отправлял и перелет не оплачивал.

Еще один эпизод, который комиссия пыталась предъявить Николь, — история с проверками во время Кубка мира-2014/15. На этапе в Антхольце нашли шприц со следами ЭПО. Он лежал в зоне, доступ к которой имели только аккредитованные лица. Рядом со шприцем судья видел российских тренеров. Изначально Реш выступала за тщательное расследование и проверку всех спортсменов из России на допинг. Но затем заявила, что шприц мог попасть на трассу как угодно. В том числе его могли подбросить представители СМИ.

Фото Global Look Press

Обвинения против Бессеберга гораздо серьезнее

Как бы то ни было, Николь — не главная обвиняемая по делу и проходит по нему скорее «прицепом» как помощница Бессеберга. Важнейшей задачей комиссии во главе с юристом Джонатаном Тэйлором был поиск прямых взаимосвязей между сокрытием положительных допинг-проб российских биатлонистов и действиями экс-главы IBU.

Изначально основным аргументом обвинения были показания Григория Родченкова — экс-глава Московской антидопинговой лаборатории утверждал, что именно Андрес участвовал в сокрытии положительных допинг-проб. Однако эти обвинения следствие не стало принимать во внимание. Cвязать «русское дело» с Бессебергом и Реш оказалось не так просто, как представлялось противникам команды Андреса изначально. И тогда комиссия принялась изучать доходы Бессеберга, обнаружив у него множество часов люксовых брендов. Кроме того, экс-главу IBU обвиняют в подарках от российской стороны в виде поездок на охоту и оплаченных услуг проституток.

Дело ведет прокуратура Норвегии, и настрой у них намного серьезнее, чем у коллег из Австрии. При этом адвокаты Бессеберга отрицают криминальный характер действий чиновника и отрицают, что их клиент лоббировал интересы России. Как бы то ни было, если обвинение против Реш развалилось, то для Бессеберга все только начинается — так просто от него не отстанут с учетом масштаба скандала в IBU. В середине апреля против него выдвинули официальные обвинения. Однако оправдание Реш дает создателю современного биатлона пусть и сдержанный, но повод для оптимизма.