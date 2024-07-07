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Париж-2024

Сегодня, 13:40

Биатлонистка Зайцева дала совет россиянам на Олимпиаде: «Не надо стесняться!»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Двукратная олимпийская чемпионка в биатлонных эстафетах Ольга Зайцева в интервью «СЭ» посоветовала россиянам ничего не стесняться на Олимпийских играх.

— Я не могу говорить за других, но если бы я была на месте спортсменов, то отказалась бы. У меня такое воспитание, я не согласна с условиями об СВО и так далее. Но те, кто туда едут, и тренируются в основном за границей, и выступают там без флага, так понимаю. При всем этом — сил ребятам.

— Ну есть не только заграничные спортсмены. Анжела Бладцева, батутистка, тренируется в Петербурге.

— Молодец, пусть едет! Это ее мечта. История двоякая. У каждого человека своя жизненная ситуация. Она хочет попробовать. Просто пусть она выступает с высоко поднятой головой, с гордостью, что она российская спортсменка. Не надо стесняться! Надо знать, что ты из России, что ты должен первое место занять. Сил ей выдержать весь негатив, который посылают. Сейчас нам всем тяжело. Я не хочу быть ни на той стороне, ни на этой. Решает спортсмен, а не я. Но лично я бы не поехала. Я не могу осуждать ее за эти действия. Это ее воспитание, как ее учили родители поступать, как тренеры сказали, — заявила Зайцева.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Ольга Зайцева. «У нас не может быть как в Америке. Менталитет другой!» Биатлонистка Ольга Зайцева — о госспорте и походе в политику

Биатлон
Ольга Зайцева (биатлон)
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