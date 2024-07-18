Биатлонист Фийон Майе рассказал, что у него язва желудка
Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал в соцсетях, что у него обнаружили язву желудка.
Он добавил, что в последние недели не мог тренироваться в полную силу из-за болезни
«Уже приступил к тренировкам и надеюсь, что скоро вновь приду в форму», — написал биатлонист.
В сезоне-2023/24 биатлонист занял 16-е место в общем зачете Кубка мира.
Майе — двукратный чемпион и трехкратный серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, пятикратный чемпион мира в эстафетах, обладатель Кубка мира в общем зачете в сезоне-2021/22, многократный победитель этапов Кубка мира.
Новости