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Биатлонист Фийон Майе рассказал, что у него язва желудка

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал в соцсетях, что у него обнаружили язву желудка.

Он добавил, что в последние недели не мог тренироваться в полную силу из-за болезни

«Уже приступил к тренировкам и надеюсь, что скоро вновь приду в форму», — написал биатлонист.

В сезоне-2023/24 биатлонист занял 16-е место в общем зачете Кубка мира.

Майе — двукратный чемпион и трехкратный серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, пятикратный чемпион мира в эстафетах, обладатель Кубка мира в общем зачете в сезоне-2021/22, многократный победитель этапов Кубка мира.
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