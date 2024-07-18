Биатлонист Фийон Майе рассказал, что у него язва желудка

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал в соцсетях, что у него обнаружили язву желудка.

Он добавил, что в последние недели не мог тренироваться в полную силу из-за болезни

«Уже приступил к тренировкам и надеюсь, что скоро вновь приду в форму», — написал биатлонист.

В сезоне-2023/24 биатлонист занял 16-е место в общем зачете Кубка мира.