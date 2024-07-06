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Сегодня, 06:59

Биатлонист Серохвостов рассказал, что болел за Грузию на футбольном Евро-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Чемпион России по биатлону Даниил Серохвостов рассказал, что следит за футбольным чемпионатом Европы-2024.

«Мне, конечно, интересно смотреть Евро, но больше слежу за результатами, а сам футбол не смотрю. Они довольно поздно играют, а я ложусь спать в десять вечера, когда матч только начинается. Я футбол не очень люблю, но большие турниры интересно смотреть. Болел за Грузию, когда она играла с Испанией», — приводит Metaratings слова Серохвостова.

Сборная Грузии проиграла Испании со счетом 1:4 в 1/8 финала Евро-2024. Грузины впервые в истории выступили в финальной стадии крупного турнира сборных.

Источник: Metaratings
Евро-2024
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