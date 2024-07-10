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Лидер сборной Норвегии Тандревольд сломала руку на тренировке

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Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд рассказала, как получила травму руки во время тренировочного забега на лыжероллерах.

«Я упала и заметила, что с моей рукой что-то не так. Она оказалась сломана. Сейчас моя рука в гипсе, и я не знаю, насколько долго в нем буду. Теперь я буду тренироваться альтернативным и творческим способом», — приводит слова Тандревольд Ski-Nordique.

«Перелом произошел в удобном месте на руке, а не на ладони, где было бы еще больнее. Ингрид, вероятно, придется носить гипс в течение как минимум трех недель, а затем одну или две недели — поддерживающую шину», — сказал врач сборной Норвегии Аасне Фенне Хоксруд.

В прошлом сезоне Тандревольд заняла третье место в общем зачете Кубка мира, став лучшей представительницей Норвегии в итоговом протоколе. 27-летняя спортсменка завоевала серебро и бронзу на чемпионате мира-2024 в Нове-Место (Чехия).

Сборная Норвегии по биатлону
Ингрид Тандревольд
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