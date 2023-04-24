«В прошедшем сезоне я прыгнул выше головы». Матвей Елисеев — о своем состоянии

Призер чемпионата мира все еще рассчитывает вернуться на прежний уровень, несмотря на проблемы со здоровьем

Матвей Елисеев несколько лет назад считался самым перспективным российским биатлонистом и одним из лидеров национальной сборной. Но потом у него начались проблемы со здоровьем, заставившие его пропустить больше года и отказаться от поездки на Олимпийские игры в Пекине. «СЭ» поговорил с Елисеевым о том, каким вышел сезон после возвращения, о необычной подготовке, а также о поездке в Дудинку, где он дал мастер-класс в рамках турнира Nornickel Curling Cup 2023.

— Очень здорово видеть, как при общении у детей зажигаются глаза, появляется желание тренироваться, — сказал Елисеев «СЭ». — У меня жена родом из Норильска, она рассказывала, что в свое время к ним приезжал Алексей Прокуроров, другие известные лыжники. И после общения с ними все ходили под впечатлением. Я сам помню, что когда мне было лет 15-16, в Москве проходили какие-то международные соревнования, и мы с друзьями поехали смотреть, несмотря на мороз под 20 градусов. Для этого и нужен спорт.

— От Дудинки какие впечатления?

— Как по мне, это обычный небольшой городок, только в стороне от центра страны. Вечная мерзлота, дома на сваях, но в целом это выглядит как привычный нам по тренировкам северный город — мы в таких часто тренируемся. Хотя в Москве сейчас +20, а здесь пару дней назад было -20. Керлинг? Раньше не особенно им интересовался, здесь кое-что узнал. Поиграть самому не удалось, хотя было бы интересно.

Матвей Елисеев. Андрей Аносов, СБР

Выезжать на горную подготовку не разрешает врач

— Сезон у биатлонистов уже закончен, он прошел без международных стартов. Как оцените его для себя?

— Для меня он однозначно получился успешным. Я продолжаю восстанавливаться после перетренировки, но даже получилось занять третье место на одном из этапов Кубка России (в суперспринте в Рыбинске. — Прим. «СЭ»). Это сейчас прямо прыжок выше головы для меня. Конечно, без международных стартов настрой немного не тот. Вот, к примеру, в Дудинку на мастер-классы приехали олимпийские чемпионы, а у тех, кто выступает прямо сейчас, может и не быть возможности выступить на Играх. Это слегка демотивирует.

— Ваши проблемы со здоровьем окончательно ушли в прошлое?

— Не полностью. Я как раз на неделе собираюсь попасть к доктору, который меня курирует. Он, по сути, и план подготовки мне писал. У меня сейчас особенные условия, нужно постоянное наблюдение, чуть более пристальное, чем у остальных. Поэтому доктор выдавал мне рекомендации, я их уже интерпретировал в тренировочном процессе под себя. Пока, например, он мне вообще не разрешает на высоту выезжать, чтобы не попасть в прежнее состояние. То есть вся среднегорная подготовка проходит мимо меня. Позволит или нет в будущем, узнаю в течение недели.

— Выходит, ваш тренировочный план сильно изменился?

— Начнем с того, что у меня вообще за все лето сборов на выезде, когда я покидал дом, было четыре недели (смеется). А обычно это пять-шесть месяцев! Некоторые к маю еще не заканчивают, сейчас стоят на лыжах на Камчатке или в Апатитах, а потом все заново. Две недели отдыха и снова погнали.

— То есть по общепринятым меркам, вы в прошедшем сезоне выступали с листа?

— Я всех ребят сильно удивлял. Да, я работал дома, но недостаточное количество времени. Тренеры тоже изумлялись, как я мог в таких условиях навязывать борьбу. Возможно, не всем сильнейшим, но был в десятке, в цветы заезжал. Бронза Кубка России — там не было сборников, но что есть, то есть. Повторюсь, сезон для себя считаю удачным, а что будет дальше посмотрим.

Матвей Елисеев. Андрей Аносов, СБР

Некоторое время не было желания следить за спортом

— За международными стартами успевали следить?

— Если честно, когда я перетренировался, у меня вообще не было никакого желания наблюдать за спортом. И так и пошло — раз нет возможности выступать, то и не смотрю ничего. Сейчас, конечно, потихоньку буду восполнять этот пробел, изучать. Ведь спорт не стоит на месте, все развиваются. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно смотреть за лучшими.

— То, что в прошедшем розыгрыше Кубка мира всех в одну калитку вынес Йоханнес Бе, снижает зрительский интерес, на ваш взгляд?

— Это удобно для тех, кто на ставках играет (смеется). А для самого биатлона — сложно сказать, не готов аргументированно спорить на эту тему.

— Что думаете про нынешнюю обстановку в спортивном мире, рекомендации МОК, решения международных федераций по допуску россиян?

— Лучше я не буду отвечать на этот вопрос. Целее буду, а то меня еще занесет куда-нибудь.