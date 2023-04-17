Норвежцы готовы посадить экс-главу мирового биатлона за связи с Россией. Обвиняемому 77 лет

Бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу через пять лет после отставки предъявлено обвинение в коррупции.

Прокуратура Норвегии предъявила обвинения в коррупции бывшему главе мирового биатлона Андерсу Бессебергу. Как сообщает NRK, в обвинительном акте фигурируют взятки в виде часов, прогулок на охоту и услуг проституток. Сам Бессеберг свою уголовную вину отрицает. Тем не менее прокуратура уверена, что доказательств вины экс-президента IBU собрано достаточно. Часы он якобы получал в 2011 году, в 2013-м воспользовался услугами проститутки, в том же году ему подарили еще одни часы и свозили на вертолете на охоту.

Ключевой момент здесь — от кого Бессеберг получал ценные подарки. По утверждению обвинения — от представителей российского биатлона и региональных властей. Следователи считают, что это происходило на этапах Кубка мира в Ханты-Мансийске, кроме того, еще одни часы ему подарили в Холменколлене, но подарок вручил российский функционер. Также некоторые расходы на развлечения покрывала компания Infront, с которой у IBU был спонсорский договор. В обмен от чиновника якобы ждали лояльности в решении допинговых проблем нашей страны.

Обвинения не подтверждены судом

Прокурор Марианна Джупесланд заявляет, что в течение 10 лет экс-президент IBU неоднократно злоупотреблял своим положением.

Почти все эпизоды связаны с Россией. Обвинение считает, что Бессеберг получал взятки от российских функционеров. Только они были сделаны в качестве подарков. Говорится о трех видах таких подарков:

1. Дорогие часы. При обыске у бывшего главы IBU было обнаружено 13 наручных часов, большинство из которых люксовых брендов. Бессеберг ранее подтверждал, что один экземпляр за 20 тысяч долларов он получил на чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске, а одни часы подарил экс-глава СБР Александр Тихонов.

2. Проститутки. В обвинительном акте говорится о каком-то конкретном случае, произошедшем в 2013 году. Бессеберг также ранее признавался, что пользовался услугами проституток в России, которые, предположительно, были заказаны российскими спортивными функционерами.

3. Охотничьи поездки. Согласно расследованию, у Бессерберга был постоянный договор на такие поездки, в которых он ни за что не платил. Охотничий отпуск он регулярно проводил в России в период с 2009 по 2018 год.

Отдельно отметим, что все это — данные следствия, достоверность которых пока не подтверждена судом, и вполне могут на поверку оказаться клеветой. Более того, обнародование этой информации до официальных слушаний — само по себе вызывает вопросы. Особенно в свете того, что тема «коррупции в IBU» муссируется уже несколько лет и в 2020 году было заявлено, что доказательств в деле недостаточно. Однако затем они чудесным образом нашлись — при том, что российскими коллегами норвежская прокуратура не сотрудничала, а с момента некоторых из предполагаемых нарушений минуло очень прилично времени.

Фото Global Look Press

Надеется дать объяснения в суде

В журналистских кругах похождения Бессеберга обсуждались давно и ни для кого не были секретом. Более того, два года назад появился огромный доклад дисциплинарной комиссии IBU, в котором проститутки, часы и охота описывались во всех красках. Но одно дело — слухи и некие домыслы общественников, другое — фабула конкретного уголовного дела. Какие ваши доказательства? Утверждается, что в расследовании норвежцам помогали полиция Австрии, власти Чехии, Канады и даже Лихтенштейна.

Согласно Уголовному кодексу Норвегии, за подобное нарушение Бессебергу грозит до 10 лет лишения свободы. Но пока до обвинительного или оправдательного приговора еще далеко. Пока только завершено расследование. Сколько продлится судебный процесс — неизвестно.

Экс-глава IBU признает подарки, но всячески отвергает обвинения в коррупции и в том, что пытался влиять на антидопинговую работу IBU в пользу какой-либо страны.

— Он относится к делу очень серьезно. Это было огромным бременем для него и его семьи, — говорит адвокат Бессеберга. — Он прожил пять лет с очень серьезными обвинениями против него. Он рад, что в акт не включены обвинения во влиянии на антидопинговую работу и получений крупных сумм денег. Однако остальные обвинения также серьезны. Он надеется, что объяснится в суде по этим вопросам.

Фото Global Look Press

Антикоррупционный запал

Нынешние биатлонные власти, правда, поддерживают обвинения. Президент Олле Далин говорит, что осуждает действия своего предшественника, и даже назвал эпоху норвежца «темным периодом».

— Когда началось расследование, мы создали отдельную комиссию для рассмотрения дела, а затем провели масштабную реформу IBU, — утверждает швед.

Вообще дело тянется с 2018 года, когда незадолго до ухода Андреса на пенсию в офисе IBU в австрийском Зальцбурге были проведены обыски и изъяты документы. Тогда же Бессеберга обвинили в том, что он помог Тюмени получить право на проведение чемпионата мира и вообще вел себя по отношении к России подозрительно лояльно. И это при том, что биатлон долгое время оставался в нашей стране одним из самых неблагополучных видов спорта в плане антидопинговых обвинений и соблюдения прав российских спортсменов.

Наверное, антикоррупционный запал норвежских прокуроров можно было бы приветствовать, если бы не некоторые нюансы. Во-первых, Бессебергу уже 77 лет и его возможности защищаться в силу возраста сильно ограничены. Во-вторых, этот человек лично сделал биатлон одним из самых популярных зимних видов спорта. Как это стало возможным только за счет дружбы с Россией — огромная загадка. А злоупотребления других федерации, помимо нашей, следователей, похоже, не интересуют. При этом приговор может стать одним из самых громких в истории норвежского спорта. И, возможно, самым политизированным.