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Еще одна наша лыжница перешла в биатлон. Стоит ли переживать или радоваться?

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Анна Грухвина.
Фото Global Look Press
Анна Грухвина и Анастасия Фалеева.
Фото Global Look Press
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Анна Грухвина пошла той же дорогой, что и Наталия Шевченко.

В этом сезоне нас заметными переходами из лыжных гонок в биатлон не удивить. Следом за шведкой Стиной Нильссон на мировой арене сменила специализацию словенка Анамария Лампич. В России также не обошлось без заметных переходов. Весной прошлого года взять винтовку в руки решила лыжница Наталия Шевченко. Все три девушки добились в течение года пусть локальных, но все же заметных успехов. А значит, нет ничего странного, что подобные случаи будут вновь и вновь.

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Так, недавно стало известно о планах перейти в биатлон лыжницы Анны Грухвиной. Причем не просто планах — ее уже включили в список кандидатов сборной России в новой для девушки дисциплине. Чего от Грухвиной ждать в биатлоне и не потеряет ли команда Елены Вяльбе от таких трансферов?

Анна уже занималась в детстве биатлоном и быстро вспомнит старые навыки

Слухи, которые говорили о переходе Анны Грухвиной в биатлон, подтвердились официальными объявлениями от Союза биатлонистов России. Теперь уже экс-лыжница Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону на новый сезон. Для нее это уже третий вид спорта в карьере, ведь начинала Анна вообще с хоккея. Но быстро поняла, что бегать в коньках с клюшкой — это не ее призвание. То ли дело бегать на лыжах! В семь лет Грухвина начала заниматься лыжными гонками и быстро школьное увлечение стало перетекать в нечто большее. С 15 лет она неизменная участница сборных команд России разных возрастов, а в свои 23 уже успела выиграть несколько важных титулов. Так, Грухвина становилась второй на юниорском ЧМ в 2021 году в составе эстафеты.

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«Могу только поприветствовать переход, — отреагировал на новость тренер лыжной сборной Юрий Бородавко. — Лыжный спорт она попробовала, но, к сожалению, не являлась лидером сборной. Очень амбициозная девочка, хорошо стреляет, у нее есть все предпосылки к тому, чтобы стать успешной в биатлоне». На счету спортсменки также три золотых медали чемпионатов России и золото чемпионата мира по лыжероллерам. Поэтому нельзя сказать, что из лыж уходит человек, у которого совсем ничего не получалось. Скорее, Анна не выдерживала сверхвысокий уровень конкуренции, который сложился сейчас в России. У нас выросло после Пхенчхана невероятное поколение, отчего в сборной отчасти даже переизбыток талантов. И выходов из ситуации немного, одним из которых и можно назвать выбор биатлона. Где, наоборот, сейчас ситуация с кадрами не самая радужная. Альтернативой для Грухвиной была бы смена гражданства, но и тут гарантий выдать результат нет никаких.

Анна Грухвина и Анастасия Фалеева.
Фото Global Look Press

Грухвина стреляла под надзором Шашилова

Не удивлен логике действий Грухвиной и комментатор Дмитрий Губерниев. «Такой переход из лыж в биатлон для многих спортсменов — это как глоток свежего воздуха, — цитирует Губернива «Р-Спорт». — Сейчас самое время набраться опыта. А там глядишь — и нас допустят, и она еще всех победит на международной арене». Важный момент — для Анны биатлон не совсем и чуждый спорт. Она уже пробовала себя с винтовкой в руках в подростковом возрасте. «В 13 лет была возможность совмещать — походить на стрельбу к Ольге Ивановне Мельник, серебряному призеру Нагано-98 в биатлонной эстафете. Так что года полтора своей жизни я занималась и биатлоном», — рассказала Грухвина пресс-службе СБР. В соцсетях российского биатлона, кстати, анонсировали возможный переход лыжницы заранее — но без указаний фамилий, чтобы подогреть интерес. Хотя возможно, что до последнего велись переговоры и в СБР не могли разглашать информацию раньше срока.

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В любом случае сейчас главное, что все удалось. Президент СБР Виктор Майгуров поблагодарил лыжную федерацию за содействие и отметил важность Грухвиной для биатлона. Для Вяльбе наличие в обойме таких, как Анна, также важно, ведь спортсменки среднего порядка дают глубину и повышают внутреннюю конкуренцию, особенно в регионах. Но биатлону сейчас сильные девушки гораздо нужнее. Прошедший сезон показал, что у нас нет стабильного состава, а ход с приглашением быстрых лыжниц вполне может сработать. Лучший тому пример — Наталья Шевченко. Она выиграла три золотые медали на ЧР обыграв опытных биатлонисток. С Шевченко, (в девичестве Мекрюковой) Анна часто общается, даже была подругой невесты на ее свадьбе. Поэтому перед тем, как принимать окончательное решение, активно советовалась. Наталья позвала ее на сбор в Сочи, предложила пострелять. Идею поддержал Михаил Шашилов и, судя по всему, вышло у Грухвиной вполне недурно.

Тренироваться, по информации ТАСС, в биатлонной команде Анна будет у Шашилова теперь на постоянной основе. И если Грухвина действительно быстро справится со стрельбой, у нее будут все шансы показать себя на самом высоком уровне. По крайней мере, внутри страны она точно должна быть конкурентоспособна, а на большее сейчас трудно рассчитывать в любом случае.

Анна Грухвина
Елена Вяльбе
Наталия Шевченко
Стина Нильссон
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