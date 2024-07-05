Сероховстов рассказал, что с начала зимы работает с иммунологом

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, как решал проблемы со здоровьем, возникшие по ходу прошлого сезона.

«Работаю с иммунологом с начала зимы. Зимой мы решали проблемы дефицита витаминов. Если их не решить, тяжело будет работать с иммунитетом. Под конец зимы, когда дефицит ушёл, всё выровнялось, начали делать другой курс с приемом пребиотиков. Все проблемы у меня в основном были связаны с желудочно-кишечным трактом. Их надо сейчас решать. Простуды у меня носили хронический характер», — цитирует Серохвостова Metaratings.

По итогам минувшего сезона Серохвостов занял 28 место в общем зачете Кубка России.