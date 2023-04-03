Дистанция в 40 км и 8 огневых рубежей. Как биатлонистам предлагают закончить сезон

В расписании чемпионата страны остались самые необычные гонки.

Чемпионат России-2023. Уват

5 апреля

09.00 — 40 км. Мужчины

6 апреля

09.00 — 30 км. Женщины

Время московское.

Основная часть чемпионата России по биатлону прошла в Ханты-Мансийске на минувшей неделе. Однако этот турнир состоит из нескольких этапов. В рамках соревнований за сезон спортсмены должны разыграть медали во всех дисциплинах. Победителей определяли в спринтах, гонках преследования, смешанной и классических эстафетах, масс-старте, сингл-миксте. В январе в Рыбинске за звание чемпиона России спорили в суперспринте, а в феврале в Ижевске прошли индивидуальные гонки, суперпасьюты и большие масс-старты. Таким образом, в расписании осталась одна дисциплина — марафоны. Они пройдут в Увате 5 и 6 апреля и официально закроют биатлонный сезон. Как все будет выглядеть?

СБР

Откуда взялись марафоны?

Гонка не самая популярная, но уже не новая. Впервые ее провели на чемпионате России. Тогда дистанции были не такие, как сегодня. Женщины бежали 21,6 километра, мужчины — 27 километров. Первыми чемпионами России в этой дисциплине стали Андрей Маковеев и Наталья Соколова.

Почему за 15 лет многие никогда не слышали, а уж тем более не видели биатлонные марафоны? Дело в том, что их обычно не показывают по ТВ. Гонки чаще проходят в феврале. Естественно, биатлонисты основной сборной в это время года на чемпионат России не приезжают. Февраль — это месяц главных международных стартов.

Последний мужской марафон в рамках биатлонного чемпионата России прошел 20 февраля 2022 года в Тюмени. В этот день в Пекине закрывали зимнюю Олимпиаду. Давайте честно: кто мог променять хоккейный финал с участием нашей сборной на тюменские биатлонные марафоны?

В календаре Кубка мира никаких марафонов вы не встретите. В последние годы вообще идет тренд на короткие и динамичные гонки. Самые популярные дисциплины — спринт и гонка преследования. В рамках Кубка мира в прошлом сезоне провели по семь таких стартов у мужчин и женщин. На втором месте масс-старты — четыре гонки за зиму.

Последнюю строчку из личных дисциплин занимает индивидуальная гонка. Ее проводили в сезоне три раза, плюс еще одна состоялась в рамках чемпионата мира. Тягучая индивидуалка — это классика биатлона, но сейчас теряет свою популярность. В России тоже ее не часто ставят в расписание. Нынешней зимой мужчины пробежали две такие гонки в рамках Кубка страны, а женщины — одну, так как вторую отменили из-за морозов в Увате в начале декабря.

Но, конечно, в этом сезоне внимание к марафону на чемпионате России будет выше. Гонки транслируют по федеральному ТВ, а участие в них будут принимать сильнейшие биатлонисты страны. Так что давайте разбираться в правилах.

Елизавета Каплина. СБР

Какие правила?

Дистанция и правила со временем менялись. В Увате мужчины побегут 40 километров, женщины — 30. В гонке может принять участие до 60 спортсменов, которые стартуют одновременно.

По ходу дистанции биатлонистам нужно пройти восемь огневых рубежей. Первые четыре стрельбы производят из положения лежа, оставшиеся четыре — стоя. За каждый промах спортсмен должен пройти штрафной круг. Он в два раза короче, чем в классической дисциплине, — 75 метров.

После четвертой стрельбы биатлонистам разрешается сделать пит-стоп и при необходимости заменить обоймы и лыжи. В Увате сейчас плюсовая температура, трасса будет разбиваться, поэтому наверняка все участники воспользуются возможностью переобуться.

Так как стартуют одновременно, а участников может быть 60, когда мишенных установок 30, то первые круги пройдут по таким же правилам, как и в большом масс-старте. После стартового круга стрельбу производят только биатлонисты, имеющие номера с 1-го по 30-й, а все остальные пробегают мимо рубежа. После второго круга — все наоборот: с 1-го по 30-й бегут мимо, а остальные стреляют. Дальше уже все заходят на рубеж после каждого круга.

Сколько промахов считается нормальным для марафонов? Если заглянуть в итоговый протокол прошлого сезона, то можно увидеть, что победу одержал Рустам Каюмов, у которого осталось девять незакрытых мишеней (2-0-1-0-1-1-3). При этом у занявшего второе место Кирилла Стрельцова всего три промаха (2-0-0-0-1-0-0-0). Похоже, что в биатлонном марафоне хороший лыжник имеет преимущество над хорошим стрелком.

Не удивляйтесь большим разрывам между биатлонистами в этой гонке. Год назад проигрыш Андрея Богданова, который был 36-м, от победителя Каюмова составил 24,5 минуты. Шесть спортсменов вообще не финишировали. Среди них был и опытный бронзовый призер Олимпиады Евгений Гараничев.

Если соберетесь смотреть марафоны, освобождайте около двух часов своего времени. Помните, что больше биатлона в этом сезоне вы не увидите.