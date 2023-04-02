Чемпионат России по биатлону обнажил проблемы и назвал звезд. Главные итоги

Что можно почерпнуть из прошедшего в Ханты-Мансийске турнира.

Биатлон. Чемпионат России

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. ХМАО-Югра — 1 (Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Алексей Вагин, Никита Поршнев) — 1:32.11,6 (0 промахов + 8 доп. патронов)

2. Башкирия (Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов) — отставание 1:26,3 секунды (1+11)

3. Белоруссия — 1 (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко, Антон Смольский) — 1.31,4 (1+13)

Женщины. Масс-старт 12,5 км

1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 40.32,3 (2)

2. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 3,7 (0)

3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — 10,8 (2)

Чемпионат России по-разному прошел у мужчин и женщин. Мужчины продолжили канву всего сезона — у нас есть несколько лидеров, которые могли бы составить костяк сборной на этапах Кубка мира. В медали личных гонок попали только четверо — Поршнев, Латыпов, Серохвостов и Цветков. Хотя по большому счету лидер один — это Латыпов, а Поршнев и Серохвостов могут блеснуть в отдельных гонках. В сингл-миксте добавился Гараничев — но без Сливко золото бы он не забрал. Другие на международном уровне не конкурентоспособны. Эдуард лишний раз подтвердил свой класс в эстафете — с Югрой бороться за золото было нереально, но Латыпов поднял свою Башкирию с пятого места до серебра, обогнав на последних метрах дистанции Антона Смольского. Вытаскивать из себя резервы он умеет как никто другой — до этого обыграл на финише преследования идеально подготовленного Поршнева.

У женщин расклад получился другим. Людей в медалях больше — шесть (Шевченко и Носкова по два раза, Егорова, Гореева, сливко и Дербушева — по одному). В одиночной смешанной эстафете также по медали взяли Юрлова и Буртасова.

Но как минимум в женском биатлоне команда Михаила Шашилова обеспечила себе статус главной в России. Если первые гонки можно было объяснить случайным выстрелом Наталии Шевченко, то победа в масс-старте Ирины Казакевич сводит на нет ее критику. В конце концов, у нас чемпионат России — аналог чемпионата мира, а значит, весь сезон Ира готовилась к этой великой гонке. Без сарказма — Казакевич выдала удивительной последний круг и на лыжне вырвала победу у Тамары Дербушевой. Как правильно говорила она после гонки — «сейчас или никогда».

Ирина Казакевич. СБР

С иностранцами не сравнить ни ход, ни стрельбу

Но есть ощущение, что на международной арене такие результаты в лучшем случае записали бы в топ-20. Сравнивать этапы Кубка мира в Хантах в прошлые годы и нынешнего чемпионата России бесполезно — условия и сами трассы разные, но для проформы скажем, что иностранцы в среднем на несколько минут быстрее.

Что можно сравнивать — так это плотность результатов. И например, в обеих эстафетах в выходные интрига была убита почти сразу. В России, видимо, не хватает хотя бы нескольких крепких эстафетных команд для борьбы за победу. У женщин Свердловская область выиграла 220 секунд у ближайших конкуренток, Югра у мужчин спокойно привезла почти две минуты. На чемпионате мира тройка в женских эстафетах уложилась в 55 секунд, в мужских, кстати, было почти столько же — минута сорок. Но Серохвостов, финиширующий 11-м с отставанием 7 минут 37 секунд — это страшно. На чемпионате мира 11-ми были канадцы в 5:32. Не смейтесь, что я это сравниваю — прошел наш чемпионат мира!

Отдельная тема этого чемпионата — стрельба. В последние дни на Западную Сибирь действительно налетели вдруг дожди, наскандалили — но в выходные осадков не было, а задувал ветер около 3 метров в секунду. Как результат, в последний день 10 штрафных кругов у 10 команд (правда, на чемпионате мира у первой десятки были сумасшедшие 23), а в масс-старте одна Дербушева смогла отработать на ноль. У мужчин таких профи не нашлось. Лишь Халили обошелся одним.

Проблемы в стрельбе подчеркивают в беседах и тренеры. А Артем Истомин и вовсе задумался о поисках новых специалистов по стрельбе. Шутка ли — экс-лыжница Шевченко стреляет лучше большинства биатлонисток. Евгения Буртасова в разговоре со мной объясняла проблемы на рубежах сложной трассой, когда перед стрельбой негде отдохнуть. Но если иностранцы способны исправить косяки на стрельбе быстрыми ногами, то в России таких уникумов единицы.

Эдуард Латыпов. СБР

География, популярность и зависимость от государства

Про проблемы посещаемости мы уже писали. В эти выходные 444 тысячи человек пришли на «Гран-при Австралии» в «Формуле-1». Даже на чемпионате мира по хоккею с мячом без России на решающие матчи Швеции и Финляндии собралось больше 1000 человек. Это больше, чем на главный старт российского биатлона — средняя посещаемость около 400 человек. Да, из биатлона стараются делать шоу — Дмитрий Губерниев и фанаты делали звезду из малоизвестного Александра Попова, СБР устраивал автограф-сессии и забавные мастер-классы биатлонистов с детьми, на трибунах добрая атмосфера, песни, дудки — но инфраструктура конкретно для болельщиков (не берем спортсменов) уступает зарубежным аналогам.

Медальный зачет довольно неожиданно и в одну калитку выиграла благодаря подвигам Шевченко Свердловская область — 6 золотых, 3 серебряных медали. Хозяева второй части чемпионата югорцы к концу турнира сумели выйти на второе место с 3 золотыми медалями. Тюменская область уступила второе место по серебру. В общей сложности золотые медали выиграли шесть регионов — помимо вышеупомянутых это Башкирия, Удмуртия и Ямал, а награды — 16 регионов. Это очень внушительный результат.

Но главный итог этого чемпионата — не на лыжне, а в разговорах спортсменов. После исполкома МОК они понимают, что на международные соревнования, скорее всего, в ближайшее время не вернутся. И когда после интервью в стиле «пусть чиновники решают, наше дело — соревноваться» вы критикуете биатлонистов, вспомните систему принятия решений в нашем спорте. Сейчас спортсмены целиком зависят не от личной инициативы, а от позиции руководства. А она в данный момент пока не прозвучала.