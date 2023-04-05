Поршнев выносит всех в концовке биатлонного сезона. За полторы недели он заработал больше полумиллиона рублей

Итоги мужского биатлонного марафона чемпионата России.

Биатлон. Чемпионат России. Уват. Мужчины. Марафон

1. Никита Поршнев (ХМАО) — 1:56.14,5 (3)

2. Карим Халили (Москва) — 1.16,18 (3)

3. Антон Бабиков (Башкортостан) — 1.33,7 (7)

Биатлонный сезон закрывают марафоны в Увате, которые проводятся в рамках чемпионата России. Это не самая популярная дисциплина, которую придумали у нас в стране. Первые марафоны прошли в 2008 году, и теперь каждую зиму в календарь включают по две таких гонки (одну у мужчин и одну у женщин).

Однако до нынешнего года с этим форматом соревнований были знакомы далеко не все болельщики. Марафоны обычно проводились в разгар международного сезона, поэтому в них не принимали участие спортсмены сборной страны, плюс гонки проходили без трансляций. В этом сезоне все иначе: есть и топовые биатлонисты, и показ на ТВ.

Марафон без Латыпова

Первыми в отпуск уходят мужчины. Медали в их биатлонном марафоне разыграли в среду 5 апреля. Дистанция у парней составляет 40 километров. Спортсменам предстояло преодолеть 8 огневых рубежей: четыре из положения лежа и четыре — стоя. Количество участников может доходить до 60 человек, которые стартуют одновременно.

На марафон в Увате 60 биатлонистов не набралось. В стартовый протокол попали 37 спортсменов. Особенно не хватало одного из лидеров сезона Эдуарда Латыпова. Он, как и Даниил Серохвостов, планирует выступить на Югорском марафоне, который пройдет на этой неделе. Вообще из участников Олимпиады в Пекине в Уват приехал только Карим Халили. Александр Логинов вообще не выступал после Нового года, а Максим Цветков закрыл сезон гонками чемпионата России в Ханты-Мансийске. Не решились попробовать наше ноу-хау и белорусские биатлонисты. А между прочим, призовые в этой гонке выше, чем на других стартах. Победители, помимо 100 тысяч рублей, которые полагаются за победу в чемпионате России, получают дополнительные 100 тысяч от администрации Уватского муниципального района.

Установок мишеней на стадионах всего 30. Поэтому, чтобы не создавалась толкучка на стартовом рубеже, в начале марафона спортсмены бегут по такому же принципу, который применяется в большом масс-старте. После первого круга стреляют стартовые номера, начиная с 31-го, а биатлонисты с номерами с 1-го по 30-й сразу идут на второй круг. После него уже первая тридцатка стреляет, а остальные пробегают мимо рубежа транзитом (в нашем случае это номера с 31-го по 37-й).

Погода в Увате весенняя, теплая. Поэтому трасса сильно разбивается. Если ты не угадал с лыжами, то пройти 40 километров очень сложно. В результате в марафонах нередки ранние сходы с дистанции. В этот раз они начались уже после первой стрельбы. Среди тех, кто не добежал до финиша, был бронзовый призер чемпионата России в эстафете Александр Попов. Но, сняв лыжи, биатлонист не отправился в номер отдыхать, а пошел к пункту питания на трассе и стал помогать партнерам по команде ЯНАО.

Переобуть лыжи можно только один раз. Пит-стоп предусмотрен после четвертой стрельбы. Помимо лыж, биатлонисты также меняют обоймы. Поэтому их пит-стоп длится дольше, чем у лыжников. Для этого нужно обязательно снять винтовку, вынуть отстрелянные обоймы и вставить новые.

Превосходство Поршнева

Интрига в гонке начала умирать после пит-стопа. Первую половину дистанции лучше всех провел Никита Поршнев. На четырех рубежах из положения лежа он допустил всего два промаха. Хорошую стрельбу он подкреплял отличным ходом. Никита явно сейчас находится в прекрасной форме. Это было видно и на прошлой неделе в Ханты-Мансийске, где он оказывался на подиуме в каждой гонке.

Переобув лыжи и заменив обоймы, Поршнев имел 28-секундное преимущество над ближайшими преследователями и благодаря уверенной стрельбе стоя он это преимущество только увеличивал. Всю вторую двадцатку биатлонист прошел в одиночестве без соперников за спиной. После пятого рубежа превосходство составило почти минуту, после шестого — около полутора. Надо сказать, что штрафной круг, который пробегают биатлонисты за каждый промах, в два раза короче, чем в классических дисциплинах, — 75 метров. Поэтому с победителем гонки было уже все ясно, когда Никита прошел с промахом предпоследний рубеж, при этом выигрывая у всех те же полторы минуты.

В результате никаких сюрпризов оставшиеся два круга и одни рубеж не принесли. Никита финишировал в одиночестве и забрал чек на 200 тысяч рублей. Таким образом, за последние полторы недели Поршнев заработал 570 тысяч. Больше, чем кто-либо из российских биатлонистов. Вот какие призовые были у него на прошлой неделе на чемпионате России в Ханты-Мансийске:

— 100 тысяч за золото в спринте;

— 85 тысяч за серебро в пасьюте;

— 50 тысяч за золото в классической эстафете;

— 50 тысяч за золото в смешанной эстафете;

— 85 тысяч за серебро в масс-старте.

Судьба второго места в марафоне решалась на заключительном рубеже. На него одновременно пришли Александр Поварницын, Кирилл Бажин и Карим Халили. Чисто отстреляться смог только один из них — Халили, который и взял серебро. А за бронзу борьба шла до последних метров дистанции. Более опытный Антон Бабиков разобрался на финише с Поварницыным.

Биатлонный сезон закрывается женским марафоном. Девушек ждут все те же 8 огневых рубежей, но уже 30 километров дистанции. Гонка стартует 6 апреля в 09.00 по московскому времени.