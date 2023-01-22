«Я — офигевший слегка». Даже тренеры не верили в хет-трик Куклиной

Лариса — королева этапа Кубка Содружества в Раубичах.

Кубок Содружества. 4-й этап. Раубичи

Масс-старт

Женщины

1. Лариса Куклина (Россия) — 33.54,7 (0)

2. Елизавета Каплина (Россия) — 5,1 (2)

3. Екатерина Носкова (Россия) — 6,6 (2)

Мужчины

1. Василий Томшин (Россия) — 33.43, 1 (0)

2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 1,4 (0)

3. Никита Лобастов (Белоруссия) — 2,2 (0)

Гонками с общего старта завершился четвертый этап Кубка Содружества в Раубичах. По итогам обоих стартов на стадионе звучал российский гимн. У белорусов были хорошие шансы победить в мужском масс-старте, но их всех переиграл россиянин Василий Томшин. Он уходил с последнего рубежа первым с преимуществом, выигрывая 8 секунд сразу у трех биатлонистов Белоруссии — лидера общего зачета Антона Смольского, победителя спринта на этапе в Раубичах Дмитрия Лазовского и Никиты Лобастова. Соперники почти сразу приблизились к россиянину, и казалось, что съедят его на финише. Но Василий все рассчитал.

— Как действовал тактически на последнем круге, что держал в голове?

— На самом деле, когда я понял на первом подъеме, что мне от ребят не оторваться, что они в любом случае меня догонят, задача была уже продержаться с ними до финиша — я трезво оцениваю свой ход по дистанции — и на финише уже забрать все, что остается.

— Понимал, когда нужно начинать атаковать?

— У меня было два варианта. Первый вариант — сделать небольшой отрыв на подъеме, что и произошло. Второй вариант — если не удастся сделать отрыв, тогда уже за 50 метров до финиша разбираться.

— Раньше замечал за собой такие хорошие спринтерские качества?

— Если я доезжаю до финиша, то частенько бывало, что удавалось собрать все силы и обыграть соперников.

— Сколько шансов себе давал в этой финишной разборке?

— Я, конечно, производил математические расчеты, выводил формулы. (Смеется.) Сколько? Сто процентов, если доеду до финиша с ними. Просто внутренняя уверенность. Как уже сказал, был опыт борьбы на финише.

Спортсменка, которая умеет слушать

Абсолютной героиней этапа Кубка Содружества стала Лариса Куклина. После Нового года ее просто не остановить. В Раубичах она выиграла три гонки из трех. Плюс до этого была первой в суперспринте на этапе Кубка России в Рыбинске. Об успехах Куклиной «СЭ» поговорил с тренерами, которых Лариса называет одной из причин ее побед.

— Вы как будто какой-то невеселый. Почему? — вопрос к руководителю группы Юрию Каминскому.

— Я офигевший слегка. Потому что не ожидали такого, что она будет выигрывать. Сколько уже? Четыре гонки подряд? Это круто!

— Лариса присоединилась позже всех к вашей группе. Можно назвать ее сильнейшим спортсменом вашей группы на данный момент?

— Однозначно.

— Почему произошел этот прорыв?

— Тут много причин. Во-первых, она отошла от последствий ковида. В ходе добавила. В техническом плане она и так была неплоха. Лариса такая спортсменка, которая умеет слушать. Самым главным в масс-старте была стрельба. Она выдержала. Она же единственная, кто ноль стреляла? Вот, показала себя во всей красе.

Юрий Каминский. Григорий Александров

Тренер по стрельбе в группе Каминского Максим Максимов надеется, что этот хет-трик поможет Куклиной обрести уверенность в себе.

— В масс-старте позволял стрелять ветер?

— На последнем рубеже стал немножко сильный ветер. Не скажу, что он был неуправляемым. В основном стрельба у всех участниц была хорошая. Лариса стреляла четыре нуля, что очень хорошо. Это один из аспектов, который позволил ей выиграть.

— Нужно ли еще учить в стрельбе, учитывая долгую совместную работу в прошлом с сильным стрелковым специалистом Леонидом Гурьевым?

— Нам остается только корректировать. В стрелковом компоненте я не вижу каких-то сложностей. Там только подкорректировать. Хорошая школа, хорошая база. Сам процент попаданий говорит, что она надежный стрелок.

— Юрий Михайлович сказал, что он офигевший. Вы ожидали?

— Нет. Три из трех — это, конечно, сильно. Плюс еще одна победа в Рыбинске. Это на самом деле поможет поверить в себя. Она немного не уверена в себе. Может, это что-то женское. Мы пока не сильно женские тренеры. Думаю, что каждая победа дает ей уверенность, веру в себя. Думаю, что она продолжит нас приятно удивлять, — сказал Максимов «СЭ».

Муж и личный тренер Ларисы Михаил Куклин ждал хороших результатов в январе, но не думал, что они будут выглядеть так.

— Какие у вас ощущения от этих побед?

— Конечно, хорошие. Хет-трик плюс победа была в Рыбинске. Хороший результат. В последний раз у нее такой результат был в юниорские годы, если мне не изменяет память.

— Каминский и Максимов не ожидали трех побед. Как у вас?

— Если честно, не ожидал в первый день. Думал, что в спринте она будет близко. В первой шестерке точно. А дальше в гонке преследования уже пойдет в атаку. Но со спринта уже запустилось все хорошо. Нас накануне поздравляли сервисмены. Говорят, что после второй победы ходим хмурые. Я говорю: «Ну так это уже обыденно».

— Почему до Нового года не было побед?

— До Нового года было тяжелое состояние. Все началось еще с августа. У нее была небольшая травма ноги. Все никак не могли ее вылечить. Начинали тренироваться, она опять начинала болеть. Потихоньку Юрий Михайлович ее вытаскивал. Мы примерно посчитали, что с января хорошие результаты должны быть.

— На второй этап в Раубичах хватит состояния?

— Думаю, что да. Главное, чтобы хватило психологически. Она тут выплеснулась. Ей сейчас нужно потихоньку отойти, полежать и заново зарядиться дальше бежать, — объяснил «СЭ» Куклин.

Лариса Куклина. Фото Global Look Press

Плохой сон = хорошая стрельба?

Сама Лариса призналась, что слишком рано расслабилась в масс-старте и чуть не упустила хет-трик. Когда она уходила с последнего огневого рубежа лидером, поверила, что уже выиграла, но соперницы ее чуть не нагнали.

— Это какой-то волшебный эликсир на сборе был или ты правильное желание Деду Морозу загадала?

— Спасибо большое, я уже пыталась анализировать. Я думаю здесь в совокупности сыграли большую роль тренировки на Семинском перевале, подход к тренировкам, как Юрий Михайлович предложил. Плюс со мной была дочка. И психологически я настолько отдохнула. Я была счастлива. Сбор прошел на одном дыхании. И я думаю, это все в совокупности сыграло. То, что стала отходить череда неудач с болезнями, с травмами.

— Понятно, что эмоции положительные. Но не устала ли от эмоций в эти дни?

— Я боюсь этих ощущений порой, но посмотрим дальше.

— Как сегодня со стрельбой удалось справиться?

— Сегодня ветер позволял сработать. И плюс утром было такое состояние, ночью плохо спала, не выспалась, было сонное состояние. Именно для стрельбы этот момент хорошо сыграл, когда нервная система хорошо расслаблена. Может, такой фактор.

— На последнем круге можно было уже расслабиться и комфортно бежать?

— Так и было. Я расслабилась. Когда ушла на последний круг и первый подъем, мне крикнули, что 24 секунды у второго места. Когда шли последний подъем, я услышала стук палок. Оборачиваюсь, а девочки уже вот они, рядом.

— Каминский сказал, что не верил, что хет-трик возможен. А ты верила?

— Вы меня сейчас расстроили, что Юрий Михайлович не верил. Даже порой, когда я на тренировках могу сказать, что я вот это не могу или это не получается, он всегда говорил, что нет такого слова «не получается». Просто здесь вот так сделаем, а это вот так. Он, наоборот, всегда верит.