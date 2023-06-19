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Российского биатлониста якобы укусила змея. Что случилось на самом деле?

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Дмитрий Иванов и змея
Биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея.
Фото соцсети, Global Look Press
Биатлонист Йоханнес Бе
Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press
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За шутку спортсменов пришлось отвечать тренерам.

Российские биатлонисты все чаще начинают заводить Telegram-каналы, лично или в сотрудничестве с коллегами. В них биатлонисты пытаются показать то, что обычно остается за кадром. Чтобы не утомлять подписчиков однообразными постами с тренировок, они веселят их шутками со сборов. Но не все шутки оказываются понятны для публики, а некоторые даже пугают.

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Две точки на лодыжке

Свой Telegram-канал мужская сборная Югры завела 17 мая. Ребята регулярно выкладывали посты, которые в среднем набирали примерно одну тысячу просмотров. Но одно из последних сообщений на канале залетело на семь тысяч просмотров (на момент написания статьи) и попало во многие новостные ленты СМИ.

В посте фотография ноги биатлониста Дмитрия Иванова, у которого на лодыжке видны два круглых следа. Фото сопровождает подпись: «Сегодня во время велотренировки Диму укусила змея. Пока выясняется, был ли это уж или гадюка. На данный момент состояние оптимальное, завтрашнее интервью под вопросом, но надеемся, что все состоится! Давайте пожелаем Диме здоровья и поменьше кататься по траве!»

Сообщение оказалось шуткой. Но в первых комментариях под постом никто ее не считал. Подписчики стали выражать свое беспокойство и желать спортсмену скорейшего выздоровления. Серьезно восприняли сообщение и в СМИ. Журналисты начали звонить представителям команды. Так главный тренер сборной Югры Евгений Редькин не понял, откуда шум, ведь он совсем недавно видел биатлониста Иванова, но не заметил, что с ним что-то не так.

Наконец правда всплыла наружу — благодаря тренеру мужской команды ХМАО Сергею Белозерову.

«Это неправда. Это все выдумка, чтобы посмеяться. На ноге у него просто мозоли, которые появились еще неделю назад. Раны уже почти зажили, и остались две точки. У нас еще даже комары не летают — холодрыга. Куда уж змеям?» — заявил Белозеров ТАСС.

В Telegram-канале же свою шутку биатлонисты никак не объяснили.

Биатлонист Йоханнес Бе
Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press

Человек-гадюка

Похоже, шутку про змею ребята придумали, вдохновившись рассказом сильнейшего биатлониста мира Йоханнеса Бе. За пять дней до поста биатлонистов Югры норвежец сообщил, что его укусила гадюка. В случае с Йоханнесом это была уже не шутка, но действующий обладатель Кубка мира преподнес эту новость с юмором:

«Зайдя домой, я заметил, что по ноге течет кровь, и обнаружил два укуса. Несложно было понять, что случилось. Я чувствовал себя в безопасности, и обо мне позаботились в больнице. Буду надеяться, что получу от этой гадюки такие же магические суперспособности, как и Человек-паук после паучьего укуса», — приводит слова младшего Бе NRK.

Йоханнес Бе. Биатлонист Йоханнес Бе сообщил, что его укусила гадюка

В том же интервью норвежец рассказал, что в это межсезонье его практически преследуют различные неприятности. В конце мая он перенес конъюнктивит, упал с батута и повредил спину, а также нелепо грохнулся с тредбана (грубо говоря, это широкая беговая дорожка, на которой спортсмены передвигаются на лыжероллерах).

«Любой, кто хоть раз был на беговой дорожке, знает, что она не останавливается. Меня отбросило назад к стене, и я упал на бок. Но никоим образом не пострадал. Все прошло гораздо лучше, чем может показаться», — сказал Йоханнес.

Биатлонист Дмитрий Иванов
Дмитрий Иванов.
Фото Соцсети

Встреча с медведем

Вообще биатлонисты часто сталкиваются с дикой природой. Гадюка не самое опасное животное, которое можно встретить на стадионах и в других местах тренировок спортсменов.

В мае 2019 года в Ханты-Мансийске пришлось временно закрыть биатлонный центр, потому что на территории комплекса был замечен бурый медведь. Речь шла маленьком медвежонке, но, вероятно, где-то рядом с ним находилась его мать.

А в конце нынешней весны финская биатлонистка Эрика Янки реально была на грани смерти. 27-летняя спортсменка совершала пробежку возле пограничного пункта с Россией. Эрика тренировалась в наушниках, поэтому не ожидала, когда из-за деревьев на нее выскочил медведь. К счастью, финка вспомнила уроки ОБЖ: легла на землю, закрыла глаза и притворилась мертвой. Медведь покружил рядом и удалился в лес.

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«Эта встреча на природе точно надолго оставит след в памяти. Я испытала сильный страх смерти. К этому нельзя быть готовым. На какое-то время потеряла дар речи, но я благодарна за уроки о поведении на природе и встречах с дикими животными, которые усвоила в течение жизни», — написала биатлонистка.

Так что шутить с представителями дикой природой не стоит. В случае реальной угрозы биатлонная винтовка не спасет.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Дмитрий Иванов (биатлон)
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