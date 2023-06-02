Пропавший норвежский биатлонист найден? Он бесследно исчез еще в марте

Появились догадки о том, что на самом деле случилось с Эйвиндом Спораланном.

Норвежская полиция сообщила, что обнаружила тело пропавшего биатлониста Эйвинда Спораланна. Спортсмен исчез еще в марте 2023 года — ушел из своего дома в Лиллехаммере. С тех пор местные спецслужбы занимались его поисками. Теперь же полицейский округ Иннландет сообщил, что найдено тело человека, который подходит под описание Спораланна. Однако это еще предстоит подтвердить после вскрытия.

Поиски

Родственники пропавшего биатлониста забили тревогу через два дня после исчезновения спортсмена. Изначально поисками Эйвинда занимались полиция, гражданская оборона и несколько десятков волонтеров Красного Креста, которые в течение шести дней искали следы Спораланна. Но им удалось обнаружить лишь автомобиль и мобильный телефон биатлониста. В конце марта, на следующий день после окончания чемпионата Норвегии по биатлону, проходившего в Альте, поисковая операция была прекращена. И впоследствии поиски вели норвежские спецслужбы.

Версий озвучивалось несколько: отправился на лыжах в лес (отпала довольно быстро, так как Эйвинд в кроссовках и пуховике — активным туризмом на снегу в таком виде не занимаются), спрятался и не хотел выходить на связь по личным причинам (один из руководителей операции по поиску спортсмена Руне Вегард Хузе озвучил этот вариант, заявив, что «верит в теорию о том, что он жив, но не хочет, чтобы его нашли»). Вторую версию полицейские прорабатывали наиболее активно: волонтеры и сотрудники правоохранительных органов обшарили все жилые и нежилые постройки в районе университетского колледжа Лиллехаммера. Результатов поиски не возымели.

Следователи проверяли переписку Спораланна, прослушивали телефонные разговоры, анализировали банковские операции по счету Эйвинда. Но все без толку. И вот теперь, спустя почти три месяца, похоже, удалось найти тело биатлониста, причем это произошло по чистой случайности. В районе Бальбергкампен в Лиллехаммере обнаружен труп человека, который по описанию похож на Эйвинда Спораланна.

Эйвинд Спораланн. Фото Соцсети

Память

Как сообщил полицейский округ Иннландет в пресс-релизе, найденный подходит под описание пропавшего биатлониста. Также уточняется, что у полиции нет оснований полагать, что спортсмен погиб насильственной смертью — предполагается, что произошел несчастный случай.

«В четверг полиция получила сообщение от туриста о том, что в районе Балбергкампена было замечено что-то синее, и полицейский патруль выехал на место. Вскоре после этого был найден мертвый человек, одетый в синюю куртку и красные ботинки», — приводит Dagbladet слова руководителя отдела расследований полицейского участка Лиллехаммера Рагнхильд Оурен.

Близкие биатлониста до последнего верили в лучшее, но печальные новости дошли до его команды во время тренировки. «Это печально. Эйвинд пропал без вести в марте, мы долгое время жили в неопределенности, и некоторые в какой-то степени пытались подготовиться к этой новости. Эйвинда запомнят как энергичного, жизнерадостного и общительного парня, который внес большой вклад в работу команды. Никто и представить себе не мог, что это произойдет, — заявил тренер Штайен в интервью Dagbladet.

В ближайшее время биатлонное сообщество соберется в Сюсьоене, чтобы почтить память 22-летнего спортсмена. Об этом говорится в социальных сетях норвежской команды. За свою карьеру он успел стать призером юниорского чемпионата страны, подавал большие надежды и мог завоевать еще много титулов. Но жизнь его оборвалась в столь юном возрасте из-за трагической случайности. Впрочем, полиции еще предстоит выяснить детали этой загадочной смерти.