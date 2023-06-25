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Американцы переманили восходящую звезду биатлона. В их сети попал самый необычный юниор

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Кэмпбелл Райт.
Кэмпбелл Райт.
Фото Global Look Press
Биатлонист Кэмпбелл Райт.
Кэмпбелл Райт.
Фото Global Look Press
Биатлонист Кэмпбелл Райт.
Кэмпбелл Райт.
Фото Global Look Press
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Кэмпбелл Райт из Новой Зеландии не нашел понимания на родине и решился на смену флага.

Эксперты с предвкушением ожидали Олимпиады 2026 года, на которой могло произойти историческое событие — первая медаль в биатлоне для представителя южного полушария. Однако теперь уникальное достижение Кэмпбелла Райта под угрозой — молодой талант переходит под флаг США. Новозеландцу Райту еще перед Олимпиадой в Пекине предлагали перебраться в американскую сборную. Технически такой переход осуществить было бы легко, так как у Кэмпбелла двойное гражданство. Однако ранее Райт оставался верен родной стране,и говорил о патриотических чувствах. Что же заставило его изменить свое мнение?

Лучший и единственный биатлонист Новой Зеландии

Олимпиада в Пекине стала для Новой Зеландии грандиозным успехом. Страна, где большая часть населения видела снег только на горных вершинах, добилась двух золотых медалей на зимних Играх и одной серебряной! Тогда постаралась новозеландская школа сноуборда и лыжного фристайла. Нико Портеус и Зои Садовски-Синнотт стали героями страны, открывшими для нее мир зимнего спорта. А на Олимпиаде в Милане Новая Зеландия могла открыть для себя и биатлон. По крайней мере, шансы молодого таланта Кэмпбелла Райта выиграть медаль на ОИ-2026 считались неплохими. Однако теперь Райт если и будет побеждать, то уже за сборную США. Юношу звали под звездно-полосатый флаг еще в 2021-м, когда он заявил о себе на Кубке IBU. Обещали финансирование и помощь в развитии карьеры, но тогда Кэмпбелл отказал.

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Учитывая наличие американского паспорта у родителей, процесс натурализации не стал бы проблемой, ведь с недавних пор и у самого Райта есть гражданство США. Однако Кэмпбелл подчеркивал, что определяет себя как новозеландца, и хотел побеждать именно под флагом Новой Зеландии. О патриотизме 21-летнего парня говорил хотя бы тот факт, что он в свободное время учил язык маори — аборигенов архипелага, составляющих примерно четверть от современного населения страны. Однако Новая Зеландия не могла покрыть все потребности спортсмена и дать ему полноценное развитие. В течение прошлого сезона Райт проходил совместные сборы с американской командой и увидел, какие возможности ему может дать смена флага. Поэтому после того, как американцы еще раз вышли на Кэмпбелла с предложением о переходе в их сборную, он согласился, понимая, что, оставаясь в Новой Зеландии, лишает себя важных ресурсов.

Биатлонист Кэмпбелл Райт.
Кэмпбелл Райт.
Фото Global Look Press

Новая Зеландия не стала чинить препятствий для перехода Кэмпбелла

«Американцы никогда не скрывали, что хотят забрать себе Райта, они с детства были в нем заинтересованы и видели в парне огромный потенциал», — говорит председатель союза биатлонистов Новой Зеландии Тим Дэвид. Он утверждает, что хотя для диковинного в этих краях вида спорта уход Кэмпбелла — невосполнимая потеря, но полностью поддерживают и принимают решение Райта, поскольку это было действительно слишком хорошее предложение, чтобы от него отказываться. «Мы и понятия не имели, что он будет так хорош, как оказалось. И, наверное, не были сами к этому готовы, — вынужден признать Дэвид. — Конечно, поддерживали его и старались помогать, мы все были большими поклонниками Кэмпбелла с 13 лет, когда он впервые встал на лыжи. Хотя и надеялись, что у него все получится, он постоянно нас удивлял, мы поражались его прогрессу».

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Несмотря на смену сборной в юном возрасте, Кэмпбелл уже успел сделать для Новой Зеландии очень многое и надолго останется лучшим биатлонистом в истории страны. Если и не единственным. Он уже брал очки на Кубке мира, причем стал первым новозеландцем, кому подобное удалось, а также ездил на Олимпиаду в Пекин. Глядя на такие результаты, сложно поверить, что впервые в руки винтовку Кэмпбелл взял только в конце 2017 года. А на лыжи встал впервые в 2015-м. Привел в биатлон, а вернее, сначала в лыжные гонки, Райта случай. Рядом с его школой был спортивный клуб, где, помимо всем привычных для Новой Зеландии видов спорта, таких как крикет или регби, практиковали и зимние дисциплины. Причем стрельба его поначалу не сильно интересовала, да и хорошего стрельбища поблизости не было.

Биатлонист Кэмпбелл Райт.
Кэмпбелл Райт.
Фото Global Look Press

Райт — один из лучших биатлонистов своего поколения

Кэмпбелл до последнего на полупрофессиональном уровне занимался горными лыжами и лыжными гонками. Тренер Кэмпбелла до сих пор говорит, что видит больший потенциал у парня в лыжах, и долго настаивал, чтобы он выбрал свой путь именно в этом виде спорта. Тем не менее в 2019-м он ушел с головой в биатлон, и это быстро принесло свои плоды: спортсмена несколько раз признавали лучшим молодым атлетом года в Новой Зеландии, а на зимней юношеской Олимпиаде-2020 он стал знаменосцем своей сборной. И чуть не выиграл даже медаль! В спринте он уступил третьему месту пару секунд, а в индивидуальной гонке занял шестое место из-за одного-единственного промаха. Лыжное прошлое для Райта — отличное подспорье: среди сверстников по скорости ему практически нет равных. К примеру, в прошлом сезоне по средней скорости Райт был лучше норвежца Йоханнеса Бе.

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Важно и то, что новозеландец растет не по годам. Райт всего лишь второй спортсмен до 18 лет, который смог заехать в очки на Кубке мира. Кроме того, Кэмпбелл был самым молодым биатлонистом на Играх в Пекине. Весь этот сезон Райт провел среди взрослых. Конечно, на раннее попадание в старшую команду влияет отсутствие внутренней конкуренции — талантам из России или Норвегии сложно рассчитывать на главные старты из-за большого количества опытных коллег. Тем не менее темпы прогресса и стабильность результатов красноречиво говорят о перспективах Кэмпбелла. «Я хочу стать лучшим биатлонистом в мире. Как бы я ни любил Новую Зеландию — там это сделать будет тяжело. И для моей цели переезд в Америку — отличный вариант», — прокомментировал переход сам Кэмпбелл. Райту не придется ждать карантин — уже с 1 июля он сможет выходить на старты под звездно-полосатыми знаменами.

Биатлон
Олимпиада
Кэмпбелл Райт
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