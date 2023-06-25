Американцы переманили восходящую звезду биатлона. В их сети попал самый необычный юниор
Эксперты с предвкушением ожидали Олимпиады 2026 года, на которой могло произойти историческое событие — первая медаль в биатлоне для представителя южного полушария. Однако теперь уникальное достижение Кэмпбелла Райта под угрозой — молодой талант переходит под флаг США. Новозеландцу Райту еще перед Олимпиадой в Пекине предлагали перебраться в американскую сборную. Технически такой переход осуществить было бы легко, так как у Кэмпбелла двойное гражданство. Однако ранее Райт оставался верен родной стране,и говорил о патриотических чувствах. Что же заставило его изменить свое мнение?
Лучший и единственный биатлонист Новой Зеландии
Олимпиада в Пекине стала для Новой Зеландии грандиозным успехом. Страна, где большая часть населения видела снег только на горных вершинах, добилась двух золотых медалей на зимних Играх и одной серебряной! Тогда постаралась новозеландская школа сноуборда и лыжного фристайла. Нико Портеус и Зои Садовски-Синнотт стали героями страны, открывшими для нее мир зимнего спорта. А на Олимпиаде в Милане Новая Зеландия могла открыть для себя и биатлон. По крайней мере, шансы молодого таланта Кэмпбелла Райта выиграть медаль на ОИ-2026 считались неплохими. Однако теперь Райт если и будет побеждать, то уже за сборную США. Юношу звали под звездно-полосатый флаг еще в 2021-м, когда он заявил о себе на Кубке IBU. Обещали финансирование и помощь в развитии карьеры, но тогда Кэмпбелл отказал.
Учитывая наличие американского паспорта у родителей, процесс натурализации не стал бы проблемой, ведь с недавних пор и у самого Райта есть гражданство США. Однако Кэмпбелл подчеркивал, что определяет себя как новозеландца, и хотел побеждать именно под флагом Новой Зеландии. О патриотизме 21-летнего парня говорил хотя бы тот факт, что он в свободное время учил язык маори — аборигенов архипелага, составляющих примерно четверть от современного населения страны. Однако Новая Зеландия не могла покрыть все потребности спортсмена и дать ему полноценное развитие. В течение прошлого сезона Райт проходил совместные сборы с американской командой и увидел, какие возможности ему может дать смена флага. Поэтому после того, как американцы еще раз вышли на Кэмпбелла с предложением о переходе в их сборную, он согласился, понимая, что, оставаясь в Новой Зеландии, лишает себя важных ресурсов.
Новая Зеландия не стала чинить препятствий для перехода Кэмпбелла
«Американцы никогда не скрывали, что хотят забрать себе Райта, они с детства были в нем заинтересованы и видели в парне огромный потенциал», — говорит председатель союза биатлонистов Новой Зеландии Тим Дэвид. Он утверждает, что хотя для диковинного в этих краях вида спорта уход Кэмпбелла — невосполнимая потеря, но полностью поддерживают и принимают решение Райта, поскольку это было действительно слишком хорошее предложение, чтобы от него отказываться. «Мы и понятия не имели, что он будет так хорош, как оказалось. И, наверное, не были сами к этому готовы, — вынужден признать Дэвид. — Конечно, поддерживали его и старались помогать, мы все были большими поклонниками Кэмпбелла с 13 лет, когда он впервые встал на лыжи. Хотя и надеялись, что у него все получится, он постоянно нас удивлял, мы поражались его прогрессу».
Несмотря на смену сборной в юном возрасте, Кэмпбелл уже успел сделать для Новой Зеландии очень многое и надолго останется лучшим биатлонистом в истории страны. Если и не единственным. Он уже брал очки на Кубке мира, причем стал первым новозеландцем, кому подобное удалось, а также ездил на Олимпиаду в Пекин. Глядя на такие результаты, сложно поверить, что впервые в руки винтовку Кэмпбелл взял только в конце 2017 года. А на лыжи встал впервые в 2015-м. Привел в биатлон, а вернее, сначала в лыжные гонки, Райта случай. Рядом с его школой был спортивный клуб, где, помимо всем привычных для Новой Зеландии видов спорта, таких как крикет или регби, практиковали и зимние дисциплины. Причем стрельба его поначалу не сильно интересовала, да и хорошего стрельбища поблизости не было.
Райт — один из лучших биатлонистов своего поколения
Кэмпбелл до последнего на полупрофессиональном уровне занимался горными лыжами и лыжными гонками. Тренер Кэмпбелла до сих пор говорит, что видит больший потенциал у парня в лыжах, и долго настаивал, чтобы он выбрал свой путь именно в этом виде спорта. Тем не менее в 2019-м он ушел с головой в биатлон, и это быстро принесло свои плоды: спортсмена несколько раз признавали лучшим молодым атлетом года в Новой Зеландии, а на зимней юношеской Олимпиаде-2020 он стал знаменосцем своей сборной. И чуть не выиграл даже медаль! В спринте он уступил третьему месту пару секунд, а в индивидуальной гонке занял шестое место из-за одного-единственного промаха. Лыжное прошлое для Райта — отличное подспорье: среди сверстников по скорости ему практически нет равных. К примеру, в прошлом сезоне по средней скорости Райт был лучше норвежца Йоханнеса Бе.
Важно и то, что новозеландец растет не по годам. Райт всего лишь второй спортсмен до 18 лет, который смог заехать в очки на Кубке мира. Кроме того, Кэмпбелл был самым молодым биатлонистом на Играх в Пекине. Весь этот сезон Райт провел среди взрослых. Конечно, на раннее попадание в старшую команду влияет отсутствие внутренней конкуренции — талантам из России или Норвегии сложно рассчитывать на главные старты из-за большого количества опытных коллег. Тем не менее темпы прогресса и стабильность результатов красноречиво говорят о перспективах Кэмпбелла. «Я хочу стать лучшим биатлонистом в мире. Как бы я ни любил Новую Зеландию — там это сделать будет тяжело. И для моей цели переезд в Америку — отличный вариант», — прокомментировал переход сам Кэмпбелл. Райту не придется ждать карантин — уже с 1 июля он сможет выходить на старты под звездно-полосатыми знаменами.