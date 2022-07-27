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Как избежать укуса змеи: советы с комментариями эксперта

Руслана Бобкова
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Яд гадюки может вызвать сильные болезненные отеки и внутренние кровотечения.
Фото Global Look Press
Перед укусом гадюка обычно шипит.
Фото Global Look Press
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Вместе с герпетологом, кандидатом биологических наук и администратором сайта «Герпетофауна Поволжья» (эксперт просил оставить это указание, если возможно) Максимом Рыжовым рассказываем, как не быть укушенным ядовитой змеей.

Лето — пора сбора грибов и ягод, отдыха у воды и лесных прогулок. Сливаться с природой приятно, но во время такого отдыха всегда есть риск неожиданной встречи.

Как выглядят и где обитают ядовитые змеи

Единственная ядовитая змея, обитающая в наших широтах, — гадюка.

Ее можно отличить по зигзагообразной линии вдоль хребта, вертикальным, как у кошки, зрачкам и треугольной форме головы, тогда как у ужа и голова, и зрачки — круглые.

В отличие от ужа, которого можно встретить у водоема в черте практически любого города, гадюка предпочитает жить на природе, подальше от населенных пунктов.

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«Гадюки встречаются в лесу или около леса — как правило, во влажных местах. То есть рядом должен быть какой-нибудь водоем. Это могут быть лесные дороги, различные поляны или опушки. Гадюки питаются мышками, и встретить их можно там, где может быть их пища».

Как избежать укуса гадюки

Яд гадюки может вызвать сильные болезненные отеки, внутренние кровотечения, головокружение, тошноту, рвоту и потерю сознания. А может и вовсе быть смертелен: если укушенный — аллергик, если укус придется на шею и из-за отека начнется удушье или если укушенный — ребенок, для которого доза яда окажется слишком большой. Поэтому лучше не пренебрегать некоторыми правилами поведения в лесу.

1. Отправляясь в лес ранним утром или после заката, лучше надевать на ноги высокие резиновые сапоги.

Змеи, как правило, наиболее активны утром, до 8-9 часов, и в сумерках.

Перед укусом гадюка обычно шипит. Фото Global Look Press
Перед укусом гадюка обычно шипит.
Фото Global Look Press

«Но это не значит, что их нельзя встретить днем. Очень даже можно. Практически любые змеи в дневное время могут просто греться на солнце или перемещаться в другое место в поисках пищи».

Идеальным дополнением к обмундированию были бы еще и специальные плотные перчатки наподобие сварочных (особенно если в ваших краях уже встречали гадюк), но понятно, что собирать, например, ягоды в таких невозможно. Как и гулять в жаркие дневные часы в высоких резиновых сапогах. Поэтому не стоит оставлять без внимания следующие советы.

2. Внимательно смотрите под ноги и прислушивайтесь к окружающим звукам.

Как бы банально это ни звучало, в лесу все как в дикой природе: не хочешь быть съеденным (или укушенным) — придется напрягать зрение и слух. Наушники с музыкой подождут вас дома или в кармане. Ведь главный признак того, что вы уже «на мушке» у гадюки, — шипение.

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«Прежде чем укусить, гадюка шипит, предупреждая. Это главное, что нужно запомнить. Услышали шипение рядом — все бросайте и уходите как можно скорее. Лучше потом, через некоторое время, придете и заберете оставленные ягоды или грибы. Как раз к этому моменту змея уползет. Никакие грибы не стоят вашей безопасности!»

Есть и внешние признаки того, что пора делать ноги: перед атакой змея собирается как бы в «пружину». Но до этого лучше не доводить.

3. Не угрожайте змее.

Ни в коем случае не замахивайтесь, не пытайтесь ударить, испугать или прогнать змею. Не делайте резких движений.

«Во всех случаях укусов на сто процентов виноват человек, а не змея. Ей кусать нет никакого интереса, так как она вас потом не съест, а значит, зачем ей тратить яд? Даже если змея будет голодной. Другое дело — когда она обороняется. Вас предупредили, пошипели. Вы не понимаете, с хвоста не уходите или продолжаете ее тыкать палкой? Ну тогда — извините».

Что делать, если вас укусили

Отличить укус ядовитой змеи просто: на коже останется два прокола от ядовитых клыков, а не несколько в форме полукруга, как после укуса «безвредной» змеи.

Вопреки расхожей рекомендации, прижигать рану не нужно, накладывать жгут тоже — это может привести к некрозу тканей.

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А вот попробовать отсосать из раны яд можно, но эта мера может быть действенна только сразу после укуса и подходит только как предварительная — перед максимально оперативным обращением в больницу для введения противоядия. Так же, как и принятие противоаллергенного препарата.

Если вас укусили за конечность, ее следует обездвижить. Если это рука — зафиксировать, подвесив на повязку.

Пока укушенный не окажется в больнице, ему следует пить как можно больше воды или немного подслащенного чая.

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