Как избежать укуса змеи: советы с комментариями эксперта

Вместе с герпетологом, кандидатом биологических наук и администратором сайта «Герпетофауна Поволжья» (эксперт просил оставить это указание, если возможно) Максимом Рыжовым рассказываем, как не быть укушенным ядовитой змеей.

Лето — пора сбора грибов и ягод, отдыха у воды и лесных прогулок. Сливаться с природой приятно, но во время такого отдыха всегда есть риск неожиданной встречи.

Как выглядят и где обитают ядовитые змеи

Единственная ядовитая змея, обитающая в наших широтах, — гадюка.

Ее можно отличить по зигзагообразной линии вдоль хребта, вертикальным, как у кошки, зрачкам и треугольной форме головы, тогда как у ужа и голова, и зрачки — круглые.

В отличие от ужа, которого можно встретить у водоема в черте практически любого города, гадюка предпочитает жить на природе, подальше от населенных пунктов.

«Гадюки встречаются в лесу или около леса — как правило, во влажных местах. То есть рядом должен быть какой-нибудь водоем. Это могут быть лесные дороги, различные поляны или опушки. Гадюки питаются мышками, и встретить их можно там, где может быть их пища».

Как избежать укуса гадюки

Яд гадюки может вызвать сильные болезненные отеки, внутренние кровотечения, головокружение, тошноту, рвоту и потерю сознания. А может и вовсе быть смертелен: если укушенный — аллергик, если укус придется на шею и из-за отека начнется удушье или если укушенный — ребенок, для которого доза яда окажется слишком большой. Поэтому лучше не пренебрегать некоторыми правилами поведения в лесу.

1. Отправляясь в лес ранним утром или после заката, лучше надевать на ноги высокие резиновые сапоги.

Змеи, как правило, наиболее активны утром, до 8-9 часов, и в сумерках.

Перед укусом гадюка обычно шипит. Фото Global Look Press

«Но это не значит, что их нельзя встретить днем. Очень даже можно. Практически любые змеи в дневное время могут просто греться на солнце или перемещаться в другое место в поисках пищи».

Идеальным дополнением к обмундированию были бы еще и специальные плотные перчатки наподобие сварочных (особенно если в ваших краях уже встречали гадюк), но понятно, что собирать, например, ягоды в таких невозможно. Как и гулять в жаркие дневные часы в высоких резиновых сапогах. Поэтому не стоит оставлять без внимания следующие советы.

2. Внимательно смотрите под ноги и прислушивайтесь к окружающим звукам.

Как бы банально это ни звучало, в лесу все как в дикой природе: не хочешь быть съеденным (или укушенным) — придется напрягать зрение и слух. Наушники с музыкой подождут вас дома или в кармане. Ведь главный признак того, что вы уже «на мушке» у гадюки, — шипение.

«Прежде чем укусить, гадюка шипит, предупреждая. Это главное, что нужно запомнить. Услышали шипение рядом — все бросайте и уходите как можно скорее. Лучше потом, через некоторое время, придете и заберете оставленные ягоды или грибы. Как раз к этому моменту змея уползет. Никакие грибы не стоят вашей безопасности!»

Есть и внешние признаки того, что пора делать ноги: перед атакой змея собирается как бы в «пружину». Но до этого лучше не доводить.

3. Не угрожайте змее.

Ни в коем случае не замахивайтесь, не пытайтесь ударить, испугать или прогнать змею. Не делайте резких движений.

«Во всех случаях укусов на сто процентов виноват человек, а не змея. Ей кусать нет никакого интереса, так как она вас потом не съест, а значит, зачем ей тратить яд? Даже если змея будет голодной. Другое дело — когда она обороняется. Вас предупредили, пошипели. Вы не понимаете, с хвоста не уходите или продолжаете ее тыкать палкой? Ну тогда — извините».

Что делать, если вас укусили

Отличить укус ядовитой змеи просто: на коже останется два прокола от ядовитых клыков, а не несколько в форме полукруга, как после укуса «безвредной» змеи.

Вопреки расхожей рекомендации, прижигать рану не нужно, накладывать жгут тоже — это может привести к некрозу тканей.

А вот попробовать отсосать из раны яд можно, но эта мера может быть действенна только сразу после укуса и подходит только как предварительная — перед максимально оперативным обращением в больницу для введения противоядия. Так же, как и принятие противоаллергенного препарата.

Если вас укусили за конечность, ее следует обездвижить. Если это рука — зафиксировать, подвесив на повязку.

Пока укушенный не окажется в больнице, ему следует пить как можно больше воды или немного подслащенного чая.