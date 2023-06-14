Скандальный российский биатлонист вновь получил дисквалификацию. Как так получилось?

На этот раз обошлось без драк с допинг-офицерами, но теперь к Юрию Шопину появились новые претензии.

На сайте Союза биатлониста России появилась новость о том, что спортсмен Юрий Шопин признан нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицирован на два года — с 7 июня 2023 года. Шопин совершил «нарушение порядка предоставления информации о местонахождении». Нюанс в том, что этого биатлониста со скандальной репутацией уже давно никто не видел на соревнованиях и он вроде как закончил карьеру. Так почему же его дисквалифицировали?

Завершил на словах

О том, что Шопин заканчивает карьеру, в свое время сообщил не сам атлет, а его тренер Юрий Охотников. По словам наставника, спортсмен объявил об окончании выступлений за неделю до летнего чемпионата России в сентябре 2022-го. Охотников назвал причину такого решения: Шопин не хочет занимать 25-е места, а пробиться выше у него уже не получается.

Видимо, предыдущая годичная дисквалификация (о ней расскажем ниже) сильно отразилась на карьере. После возвращения в спорт он не смог приблизиться к прежним результатам, в основном финишируя за пределами топ-20. В последний раз Шопин выступал на чемпионате России весной 2022 года, а после этого на старт официальных гонок не выходил.

Но чтобы уйти из большого спорта, недостаточно просто объявить о завершении карьеры (самому или с помощью тренера) и не появляться на соревнованиях. Нужно еще сделать необходимые бюрократические шаги. Шопин эти процедуры не прошел, что подтвердили «СЭ» в Союзе биатлонистов России. Спортсмен не написал в РУСАДА заявление об окончании карьеры, поэтому почти год находился в списке агентства для тестирования на допинг.

Наверняка биатлонист бросил заполнять систему АДАМС, за что и получил дисквалификацию, которую в данной ситуации можно считать формальностью.

Кстати, в это межсезонье имел место и обратный случай. Биатлонист Михаил Первушин, наоборот, поторопился написать заявление в РУСАДА, за что и пострадал. Через несколько дней после оформления всех бумаг Первушин передумал завершать карьеру, но по правилам заявление о возобновлении выступлений спортсмен должен написать за шесть месяцев до первого старта, в котором собирается участвовать. Сейчас он рискует пропустить летний чемпионат России. Но, вероятно, для Михаила будет сделано исключение, так как из пула тестирования он выбыл всего на несколько дней.

Фото СБР

Агрессивно встретил допинг-офицера

Десять лет назад Юрий Шопин считался перспективным юниором. А в 2015-м он собрал коллекцию медалей на Универсиаде в Осрблье. Он поднимался на подиум по итогам каждой из гонок. Всего две золотых и три бронзовых.

Через год ульяновский спортсмен стал попадать на Кубок мира, куда не так было просто пробиться. В то время в сборной выступали Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Евгений Гараничев. Надолго в элите биатлона Шопин не задерживался, балансируя между Кубком мира и Кубком IBU, но очки команде все-таки приносил. В 2017 году в Оберхофе он занял 33-е место в спринте и 31-е — в пасьюте. А в 2018-м Юрий был в золотом составе на смешанную эстафету на летнем чемпионате мира в Нове-Место. Тогда вместе с ним выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Маргарита Васильева и Никита Поршнев.

Но на старте зимнего сезона-2020/21 появилась новость: Шопин исключен из списка кандидатов в сборную страны. Одним исключением дело не закончилось. Союз биатлонистов России дисквалифицировал спортсмена за нарушение спортивной дисциплины.

Фото СБР

Причиной стало поведение Шопина на подготовительном сборе в Алдане. «Вечером после упорной тренировки Юрий решил расслабиться с помощью алкоголя и хорошо провел время. В тот момент, когда рано утром к нему постучался иностранный допинг-офицер, биатлонист еще не до конца протрезвел и пришел в себя, а потому визит незваного гостя встретил слишком агрессивно, что, наверняка, получило в итоге отражение в рапорте офицера», — написал журналист Александр Круглов.

Биатлонная общественность оказалась солидарна с дисквалификацией. А четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, что Шопин не впервые нарушает спортивный режим: «Все правильно — дисквалифицировали его на сезон. Это же не в первый раз. Как-то Шопин напился на сборе на глазах украинской команды. Они были в шоке».

Осенью 2021-го Юрий вернулся к тренировкам за счет региона, но больше ни к основной, ни к резервной сборной не приближался. Видимо, решил, что на его завершение карьеры никто не обратит внимание, в том числе допинг-офицеры, поэтому просто ушел не прощаясь. Но за этот проступок ему уже ничего не будет.