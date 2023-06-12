Биатлонист Йоханнес Бе сообщил, что его укусила гадюка

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, что его укусила гадюка. Это произошло в Конгсвингере, где 30-летний спортсмен работал в саду на территории своего дома.

«Зайдя домой, я заметил, что по ноге течет кровь, и обнаружил там два укуса, — цитирует NRK Бе. - Сразу понял, что произошло. Я чувствовал себя в безопасности, обо мне позаботились. Я надеюсь, что получу от этой гадюки такие же суперспособности, как и Человек-паук после паучьего укуса».

Также биатлонист сообщил, что он перенес конъюнктивит и повредил спину после падения с батута.

В сезоне-2022/23 Бе выиграл 25 гонок на этапах Кубка мира, включая чемпионат мира в Оберхофе. На мировом первенстве Бе завоевал медали в каждой гонке.

Норвежец является пятикратным олимпийским чемпионом, 17-кратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка мира в общем зачете, многократным победителем этапов Кубка мира.