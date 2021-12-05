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Женская сборная Франции по биатлону выиграла эстафету в Эстерсунде, Россия заняла восьмое место

15:48

Женская сборная Франции по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Второе место заняла сборная Белоруссии. Замкнула тройку Швеция.

Сборная России, за которую выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, финишировала восьмой.

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Эстафета

4 х 6 км

1. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жулия Симон, Жюстин Бреза) — 1:10:30.3
2. Беларусь (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола) — +57.9
3. Швеция (Линн Перссон, Мона Брорссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — +1:09.6

8. Россия (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) — +3:10.6

Зачет Кубка мира и календарь/результаты Кубка мира сезона-2021/22.

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Роман Шишов все материалы автора

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