Женская сборная Франции по биатлону выиграла эстафету в Эстерсунде, Россия заняла восьмое место
15:48
Женская сборная Франции по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Второе место заняла сборная Белоруссии. Замкнула тройку Швеция.
Сборная России, за которую выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, финишировала восьмой.
Биатлон
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Женщины
Эстафета
4 х 6 км
1. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жулия Симон, Жюстин Бреза) — 1:10:30.3
2. Беларусь (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола) — +57.9
3. Швеция (Линн Перссон, Мона Брорссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — +1:09.6
8. Россия (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) — +3:10.6
Зачет Кубка мира и календарь/результаты Кубка мира сезона-2021/22.
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