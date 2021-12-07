Елисеев и Буртасова выступят на командной «Рождественской гонке» в Германии

Матвей Елисеев и Евгения Буртасова выступят на традиционной командной «Рождественской гонке» (альтернативное название World Team Challenge), которая состоится 28 декабря в Гельзенкирхене, сообщает сайт СБР.

Матвей и Евгения были победителями этого коммерческого соревнования год назад.

В этом году перед главной частью соревнований в аналогичном формате будет проведена юниорская гонка. В ней российскую эстафетную команду составят Михаил Первушин и Полина Плюснина.

По количеству побед в «Рождественской гонке» Россия делит первое место с Норвегией — по пять побед.