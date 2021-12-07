Елисеев и Буртасова выступят на командной «Рождественской гонке» в Германии
14:40
Матвей Елисеев и Евгения Буртасова выступят на традиционной командной «Рождественской гонке» (альтернативное название World Team Challenge), которая состоится 28 декабря в Гельзенкирхене, сообщает сайт СБР.
Матвей и Евгения были победителями этого коммерческого соревнования год назад.
В этом году перед главной частью соревнований в аналогичном формате будет проведена юниорская гонка. В ней российскую эстафетную команду составят Михаил Первушин и Полина Плюснина.
По количеству побед в «Рождественской гонке» Россия делит первое место с Норвегией — по пять побед.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/eliseev-burtasova-pervushin-i-plyusnina-vystupyat-na-rozhdestvenskoy-gonke-v-gelzenkirkhene/
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