Биатлонистка Сливко: «Хочу сказать спасибо тем, кто меня опрокинул с командой А»

Российская биатлонистка Виктория Сливко в своем Instagram высказалась по поводу своего выступления на двух этапах Кубка России в Тюмени.

«Два этапа для меня пролетели, были только приятные эмоции, хочу сказать спасибо всем, кто со мной рядом, кто не позволяет опустить руки, спасибо региону, который меня любит, первый тренер, который меня отдал в Тюмень и до сих пор нянькается и думает, что я еще маленькая: каждый день звонит и переживает. И, конечно, я хочу сказать спасибо тем, кто меня опрокинул с командой А, я начала тренироваться с командой Б под чутким руководством Падина Андрея Викторовича. Тренер, спасибо», — написала Сливко.

Ранее 27-летняя девушка заявила, что не согласна с итогами отборов сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU. Сливко не попала ни в один из составов, хотя показала неплохие результаты на контрольных стартах: 11-е место в спринтерской гонке и 7-е — в масс-старте.