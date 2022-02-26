Хованцев отреагировал на досрочное завершение сезона для российских биатлонистов

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Союза биатлонистов России не участвовать в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU нынешнего сезона.

Такое решение было принято после постановления Международного союза биатлонистов, согласно которому российские и белорусские биатлонисты на этапах Кубка мира должны выступать в качестве нейтральных атлетов.

«Первый раз слышу об этом. Ситуация политическая не такая простая по отношению к России. Не знаю, правы или нет СБР в своем решении. Но заявление IBU, что они не будут начислять очки по итогам выступления спортсменов для меня политизировано. Причем здесь спортсмены? Надо смотреть, к чему это приведет. Если не будет очков, то последует сокращение квоты. Как спортсмены будут принимать участие в соревнованиях в следующем сезоне? А если кто-то захочет самостоятельно поехать?», — сказал Хованцев «СЭ».

Также Хованцев сравнил действующие ограничения с санкциями МОК в отношении выступления российских спортсменов на Олимпийских играх.

«Не думаю, что обстановка не позволит биатлонистам тренироваться. Но всего того, что произошло, не должно быть, это спорт. Неначисление очков за гонки — это дикость. Если раньше выступления без флага, без гимна на Олимпиаде были связаны со спортивной историей, то в этой ситуации почему должны страдать спортсмены?», — добавил Хованцев.

До конца сезона должны состояться еще три этапа Кубка мира: в Контиолахти (Финляндия, 3-6 марта), в Отепя (Эстония, 10-13 марта) и в Холменколлене (Норвегия, 17-20 марта).