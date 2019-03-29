"За Логиновым и Юрловой-Перхт у нас пропасть". Ростовцев - о российских биатлонистах

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев заявил, что в этом виде спорта у России есть только два сильных атлета: Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт. Он также добавил, что сборная почти ничего не показала по ходу сезона.

- Пожалуй, что за Логиновым и Юрловой-Перхт у нас пропасть. Реально пропасть, - сказал Ростовцев в интервью порталу Teamrussia. - Также огорчило, что те спортсменки, которые готовились в основной женской команде по планам Анатолия Хованцева, абсолютно ничего не показали по ходу сезона. Впрочем, как и пацаны, за исключением Логинова. Ровным счетом ничего.

А третье – взаимоотношения в команде.С точки зрения организации процесса в СБР, много допущенных ляпов. И отсутствие единства в биатлонной среде. То один скандал, то второй, то третий.

Напомним, Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира, а также завоевал две награды на чемпионате мира в шведском Эстерсунде: серебро в спринте и бронзу в мужской эстафете. Юрлова-Перхт стала 14-й в общем зачете, а также заняла второе место в масс-старте на мировом первенстве.

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