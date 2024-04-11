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Юрлова-Перхт: «Все говорят, что мы не смешиваем спорт с чем-то другим, но налицо совершенно обратное»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своем отношении к отстранению российских спортсменов от международных соревнований.

— Как относитесь к отстранению российских спортсменов?

— Плохо отношусь. Потому что все говорят, что мы не смешиваем спорт с чем-то другим, но налицо совершенно обратное. Я считаю, что спортсмены здесь совсем невиноваты. Им приходится просто отдуваться за все остальное. Я желаю тем, кто сейчас выступает, набраться терпения. Очень надеюсь, что в скором времени эти запреты будут сняты.

— Ехать или не ехать на Олимпиаду? В каком статусе?

— Это вопрос, у которого есть два мнения. С одной стороны, есть спортсмены для которых очень важно наличие гимна и флага. Я их прекрасно понимаю и в какой-то мере поддерживаю. С другой стороны, есть спортсмены, для которых данные олимпийские игры — это, может быть, заключительный шанс в спортивной карьере. Многие тратят на это большую часть своей жизни. И вроде бы была возможность — и тут же ее нет. У меня особые отношения с Олимпийскими играми. Я так на одну и не съездила из четырех возможных. Поэтому прекрасно понимаю тех спортсменов, которые сейчас в этой ситуацию, — сказала Юрлова-Перхт.

Ранее стало известно, что Юрлова-Перхт приняла решение о завершении карьеры. 39-летняя россиянка является чемпионкой мира в индивидуальной гонке, чемпионкой Европы в гонке преследования и семикратной чемпионкой страны.

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Биатлон
Екатерина Юрлова-Перхт
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