Юрлова-Перхт приняла решение о завершении карьеры

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завершает спортивную карьеру, сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.

На этапе Кубка Содружества в Мурманске, который пройдет с 12 по 14 апреля, 39-летняя спортсменка проведет свои последние старты на профессиональном уровне.

Юрлова-Перхт является чемпионкой мира в индивидуальной гонке, чемпионкой Европы в гонке преследования и семикратной чемпионкой страны.

Россиянка также становилась победителем и призером этапов Кубка мира. Ее лучший результат в общем зачете — 13-е место в сезоне-2017/18.