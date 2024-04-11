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Сегодня, 15:51

Губерниев — о Юрловой-Перхт: «Она принесла нам немало приятных мгновений»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт завершить спортивную карьеру.

Сегодня, 11 апреля, пресс-служба СБР сообщила, что 39-летняя спортсменка проведет свои последние старты на профессиональном уровне на этапе Кубка Содружества в Мурманске, который пройдет с 12 по 14 апреля.

«Мы скажем большое спасибо Екатерине. В Мурманске будет большая церемония проводов. Чемпионка мира принесла нам немало приятных мгновений. Я комментировал гонку, когда она победила, называл ее «питерской ласточкой». Спасибо Кате, будем желать ей всяческих успехов в жизни», — сказал Губерниев «СЭ».

Юрлова-Перхт является чемпионкой мира в индивидуальной гонке, чемпионкой Европы в гонке преследования и семикратной чемпионкой страны.

Россиянка также становилась победителем и призером этапов Кубка мира. Ее лучший результат в общем зачете — 13-е место в сезоне-2017/18.

Дмитрий Губерниев
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