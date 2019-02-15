Йоханнес Бе возглавляет спринтерский зачет Кубка мира, Логинов - второй

Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе является лидером спринтерского зачета Кубка мира. В активе 25-летнего норвежца 394 очка.
Второе место занимает россиянин Александр Логинов (264), третье - француз Симон Дестье (262). Россиянин Евгений Гараничев является 20-м (108), Матвей Елисеев - 21-м (106), Дмитрий Малышко - 38-м (53), Александр Поварницын - 51-м (28).
Спринт (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 394 (+40)
2 (2). Александр Логинов (Россия) - 264 (+13)
3 (4). Симон Дестье (Франция) - 262 (+54)
4 (3). Бенедикт Долль (Германия) - 237 (+28)
5 (6). Антонен Гигонна (Франция) - 229 (+32)
6 (5). Тарьей Бе (Норвегия) - 203 (0)...
20 (23). Евгений Гараничев (Россия) - 108 (+26)
21 (18). Матвей Елисеев (Россия) - 106 (0)...
38 (35). Дмитрий Малышко (Россия) - 53 (0)...
51 (66). Александр Поварницын (Россия) - 28 (+17)