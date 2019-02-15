22:55 15 февраля | Биатлон

Йоханнес Бе возглавляет спринтерский зачет Кубка мира, Логинов - второй

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Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе является лидером спринтерского зачета Кубка мира. В активе 25-летнего норвежца 394 очка.

Второе место занимает россиянин Александр Логинов (264), третье - француз Симон Дестье (262). Россиянин Евгений Гараничев является 20-м (108), Матвей Елисеев - 21-м (106), Дмитрий Малышко - 38-м (53), Александр Поварницын - 51-м (28).

Спринт (м)

1 (1).     Йоханнес Бе (Норвегия) - 394 (+40)

2 (2).     Александр Логинов (Россия) - 264 (+13)

3 (4).     Симон Дестье (Франция) - 262 (+54)

4 (3).     Бенедикт Долль (Германия) - 237 (+28)

5 (6).     Антонен Гигонна (Франция) - 229 (+32)

6 (5).     Тарьей Бе (Норвегия) - 203 (0)...

20 (23). Евгений Гараничев (Россия) - 108 (+26)

21 (18). Матвей Елисеев (Россия) - 106 (0)...

38 (35). Дмитрий Малышко (Россия) - 53 (0)...

51 (66). Александр Поварницын (Россия) - 28 (+17)

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