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«Я промок насквозь». Логинов не стал подводить итоги масс-старта в Анси

16:31

Лидер сборной России Александр Логинов отказался говорить с журналистами после масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону во Франции.

Логинов стал лучшим в сборной России, заняв 11-е место, и идет шестым в общем зачете Кубка мира.

Пробегая мимо журналистов в микст-зоне, биатлонист указал на плохую погоду:

— Я промок насквозь, ребята, извините.

В трех гонках на этапе в Анси у российских мужчин ни одного попадания в десятку. Логинов дважды занимал 11-е место, а в гонке преследования вчера был 13-м. (Дмитрий Кузнецов)

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