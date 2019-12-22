«Я промок насквозь». Логинов не стал подводить итоги масс-старта в Анси
16:31
Лидер сборной России Александр Логинов отказался говорить с журналистами после масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону во Франции.
Логинов стал лучшим в сборной России, заняв 11-е место, и идет шестым в общем зачете Кубка мира.
Пробегая мимо журналистов в микст-зоне, биатлонист указал на плохую погоду:
— Я промок насквозь, ребята, извините.
В Анси сегодня. pic.twitter.com/NcQywQbj1v— Lublineс93 (@Lublinec931) December 22, 2019
В трех гонках на этапе в Анси у российских мужчин ни одного попадания в десятку. Логинов дважды занимал 11-е место, а в гонке преследования вчера был 13-м. (Дмитрий Кузнецов)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...