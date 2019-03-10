Вьюхин занял седьмое место в гонке преследования на юниорском ЧЕ

На чемпионате Европы среди юниоров в Шушене (Норвегия) состоялась гонка преследования.

Победу одержал немец Юлиан Холландт. В тройку лучших также попали норвежец Сиверт Баккен и немец Тим Гротиан. Лучший из россиян Андрей Вьюхин на седьмом месте.

Юниорский чемпионат Европы

Шушен (Норвегия)

Юниоры

Гонка преследования

12,5 км

1. Юлиан Холландт (Германия) – 36.23,5 (2)

2. Сиверт Баккен (Норвегия) – отставание 14,8 (6)

3. Тим Гротиан (Германия) – +22,1 (6)

7. Андрей Вьюхин (Россия) – +2.11,3 (6)

10. Карим Халили (Россия) – +2.16,5 (7)

24. Никита Матвеев (Россия) – +3.29,9 (9)

25. Игорь Малиновский (Россия) – +3.33,5 (7)

30. Александр Бектуганов (Россия) – +3.54,7 (3)

41. Илья Новопашин (Россия) – +5.17,2 (7)