Вьюхин занял седьмое место в гонке преследования на юниорском ЧЕ

На чемпионате Европы среди юниоров в Шушене (Норвегия) состоялась гонка преследования.
Победу одержал немец Юлиан Холландт. В тройку лучших также попали норвежец Сиверт Баккен и немец Тим Гротиан. Лучший из россиян Андрей Вьюхин на седьмом месте.
Юниорский чемпионат Европы
Шушен (Норвегия)
Юниоры
Гонка преследования
12,5 км
1. Юлиан Холландт (Германия) – 36.23,5 (2)
2. Сиверт Баккен (Норвегия) – отставание 14,8 (6)
3. Тим Гротиан (Германия) – +22,1 (6)
7. Андрей Вьюхин (Россия) – +2.11,3 (6)
10. Карим Халили (Россия) – +2.16,5 (7)
24. Никита Матвеев (Россия) – +3.29,9 (9)
25. Игорь Малиновский (Россия) – +3.33,5 (7)
30. Александр Бектуганов (Россия) – +3.54,7 (3)
41. Илья Новопашин (Россия) – +5.17,2 (7)
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