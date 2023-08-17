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Сегодня, 17:56

Вяльбе рассказала, что СБР давно выхаживаем идею совместного шоу лыжников и биатлонистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила слова исполнительного директора Союза биатлонистов России (СБР) Александра Пака о намерении организовать шоу с участием спортсменов из двух видов спорта.

«Очень давно выхаживаем эту идею, но пока есть проблемы с форматом шоу. С Паком мы общались по этому поводу, но никакой конкретики не было. Думаю, мы обязательно что-нибудь придумаем и порадуем всех развлекательным шоу с лыжниками и биатлонистами. Список гостей будем составлять после того, как появится формат самого шоу. Главное, что мы уже задумались об этом. Возможно, что-то сделаем в этом направлении», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Весной 2022 года Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от международных стартов, а также приостановил членство федераций стран, за которые выступают эти атлеты. В августе 2023-го президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что IBU не планирует возвращать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования под своей эгидой.

Источник: https://sport24.ru/lyzhi/news-569118-vyalbe-ochen-davno-vykhazhivayem-ideyu-sovmestnogo-shou-lyzhnikov-i-biatlonistov-no-poka-yest-problemy-s-formatom
Биатлон
Александр Пак
Елена Вяльбе
СБР
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