Владимир Драчев: «В Оберхофе сборная России вернется на прежний уровень»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев подвел итоги этапа Кубка мира во Франции для национальной команды. Она не смогла завоевать ни одной медали.

— Старты в Анси — лишь один из этапов подготовки к чемпионату мира — 2020, поэтому делать какие-то глобальные выводы из-за неудачи во Франции не стоит, — цитируют «Известия» Драчева. — Да, усталость у команды есть, и с подготовкой лыж есть проблемы. Но уверен, все встанет на свои места, когда ребята приедут на нормальный снег. В Оберхофе мы вернемся на прежний уровень.

Кубок мира по биатлону: новости и обзоры, расписание гонок и зачеты