Владимир Драчев: «Решением тренерского штаба оставили Гараничева в команде»

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал заявку сборной России на январские этапы Кубка мира. Ранее стало известно, что в состав мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

— Решением тренерского штаба оставили в составе Гараничева, это предложение все поддержали на заседании правления СБР. Малышко поедет выступать на Кубок России. Туда также поедут все с Кубка IBU, — цитирует news.ru Драчева.

Также глава СБР добавил, что состав сборной России на Кубке IBU будет определен после проведения «Ижевской винтовки». Место в составе национальной команды на ближайших этапах Кубка IBU обеспечил себе только Семен Сучилов.