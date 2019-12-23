Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Владимир Драчев: «Решением тренерского штаба оставили Гараничева в команде»

23 декабря 2019, 23:31
Теги:

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал заявку сборной России на январские этапы Кубка мира. Ранее стало известно, что в состав мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

— Решением тренерского штаба оставили в составе Гараничева, это предложение все поддержали на заседании правления СБР. Малышко поедет выступать на Кубок России. Туда также поедут все с Кубка IBU, — цитирует news.ru Драчева.

Также глава СБР добавил, что состав сборной России на Кубке IBU будет определен после проведения «Ижевской винтовки». Место в составе национальной команды на ближайших этапах Кубка IBU обеспечил себе только Семен Сучилов.

Дополнительная информация

https://news.ru/others/garanicheva-ostavili-v-sbornoj-na-kubok-mira-malyshko-edet-na-kubok-rossii/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир