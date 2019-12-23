Состав сборной России на январские этапы Кубка мира

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило составы мужской и женской сборных страны на четвертый, пятый и шестой этапы Кубка мира, сообщает РИА «Новости».

Этапы пройдут в немецких Оберхофе (6-12 января) и Рупольдинге (13-19 января), а также словенской Поклюке (20-26 января).

В состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. В женскую сборную попали Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых и Кристина Резцова.

Также определены составы на четвертый-седьмой этапы Кубка IBU. У мужчин выступят Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, а также еще три спортсмена, которые определятся на чемпионате России в Ижевске. В женскую сборную вошли Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина.