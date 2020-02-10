Владимир Драчев: «Разобрались, в чем была причина неудач российских биатлонистов после Нового года»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что найдена причина неудачных выступлений россиян на посленовогодних этапах Кубка мира.

— Моральный дух был бы лучше, если бы у нас выступления были чуть-чуть лучше, — цитируют Драчева «РИА Новости». — Если бы хоть несколько раз команда зашла в призы. Хотя ведь были рядом, совсем близко. Все время не хватает самой малости. То одного патрона, то нескольких секунд. От этого происходит маленький «тормозок» в настроении. В целом разобрались, в чем была основная проблема. Особенно, на посленовогодних этапах. Разобрались, где мы всей командой допустили ошибки. Я бы не сказал, что они какого-то глобального масштаба. Но они наложились одна на другую. Да еще эти поездки в Россию и обратно на Новый год. Получилось одно к одному.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Антерсельве (Италия) с 13 по 23 февраля. Сборная России осталась без медалей в 26 гонках подряд на этапах Кубка мира.