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Вирер заявила, что ей еще нужно обрести соревновательный ритм на чемпионате мира

17:44
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировал свое выступление на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия) в смешанной эстафете. На данный момент гонка продолжается. Итальянцы идут вторыми после последней стрельбы.

— Я думаю, что это была хорошая гонка, но мне нужно обрести соревновательный ритм, — сказала Вирер в эфире телеканала Eurosport 1. — Для первого старта на ЧМ это нормально. Самое главное, что хорошо выступает вся команда, и меня это не может не радовать

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