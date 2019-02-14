Васнецова предложила "диванным любителям биатлона" выступить на Кубке мира вместо нее

Российская биатлонистка Валерия Васнецова перед спринтом на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в резкой форме обратилась к критикующим ее болельщицам. Спортсменка предложила им выйти на старт вместо нее.

"Внимание!!! Важный пост для всех "диванных и многознающих" любителей биатлона!!! 14 февраля, в День всех влюбленных (а мы ведь так сильно любим друг друга) состоится спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити!!!

Всех желающих, кто настоятельно рекомендовал мне больше никогда не брать в руки оружие и забыть про спорт, приглашаю принять участие вместо меня!!!

А я буду лежать на кровати, наслаждаясь вкусом сырного "принглса" и "искренне" вас поддерживать.

Вы получите массу эмоций и невероятных ощущений. Вы почувствуете, как с каждым метром дистанции отказывает каждая часть вашего тела, ощутите приятный вкус крови и невероятное жжение в легких, ваши слюнки станут вязкими и буду вываливаться изо рта, мило развеваясь по ветру. А ваши пальчики так подмерзнут, что потом вы почувствуете приятное ощущение того, как будто с вас сдирают ногти.

You are welcome, my friends!" - написала Васнецова в "сториз" Инстаграма.

В текущем сезоне Кубке мира лучшим результатом Васнецовой в личных стартах стало 13-е место в индивидуальной гонке на этапе в Поклюке. В общем зачете она имеет в активе 81 очко и занимает 48-е место.