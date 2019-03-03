Васильева выступит на чемпионате мира, если избежит наказания за пропуск допинг-тестов

Российская биатлонистка Маргарита Васильева сможет выступить на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), если избежит наказания за пропуск допинг-тестов. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России.

- Если объяснение Васильевой о пропуске допинг-тестов сочтут убедительным, то она присоединится к сборной России на чемпионате мира, - цитирует представителя СБР ТАСС.

В состав женской сборной России на турнир вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина. Васильевой грозит дисквалификация на срок от одного до двух лет за пропуск допинг-тестов.

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