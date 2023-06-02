Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:03

Васильев считает, что в СБР погорячились с обвинением Губерниева в оскорблениях

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал корреспонденту «СЭ» официальное письмо от Союза биатлонистов России (СБР) с обвинениями в адрес ведущего Дмитрия Губерниева в огульном хамстве.

«На мой взгляд, никаких оскорблений не было. Были обострены проблемы, которые сейчас существуют в СБР. Дмитрий Губерниев в характерной для него манере обозначает эти проблемы. Конкретных оскорблений я не видел. Конечно, они погорячились», — сказал Васильев «СЭ».

Также Васильев обозначил проблемы в ведении дел СБР.

«Союзу биатлонистов России стоит решать цивилизованным путем все насущные проблемы, не так, как они на сегодняшний день это делают. Во-первых, игнорируют полностью существующие положения, принятые Союзом биатлонистов России. Во-вторых, не умеют вести переговоры с Центром спортивной подготовки. Не могут решить рядовые вопросы, которые можно обсудить даже по телефону, не говоря уже о личной встрече с руководством ЦСП. Эти проблемы приводят к тому, что весь биатлонный мир, вся российская биатлонная семья в недоумении. Дмитрий Губерниев пытается обозначить болевые точки. Он четко обозначает, в чем проблема. Проблема — это неумение СБР вести дела», — сказал Васильев «СЭ».

Ранее в распоряжении «СЭ» оказалось письмо от имени Союза биатлонистов России генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» Александру Тащину.

Биатлон
Дмитрий Губерниев
СБР
5
4
Читайте также
Трассу в Барселоне переделали ради зрелищности. Вернет ли она интригу в чемпионат?
Карякин отказался выступить на Кубке мира без флага. Не поступился принципами
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В СБР ответили на слова Губерниева про жирных котов

Летнюю экипировку сборной по биатлону получат только спортсмены, находящиеся на централизованной подготовке
Новости
RSS RSS
Все новости