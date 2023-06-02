Летнюю экипировку сборной по биатлону получат только спортсмены, находящиеся на централизованной подготовке

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак в интервью «СЭ» рассказал, что летнюю экипировку получат не все спортсмены сборной.

— Экипировка будет выдаваться всем спортсменам сборной или только тем, кто на ставке ЦСП?

— Времена сейчас непростые. Мы решили, что в летний подготовительный период экипировку получат только те, кто находится на централизованной подготовке. Повторяю: мы решили так.

На зимний период будет экипирован весь состав сборной. Я полагаю, что это количество будет больше, чем-то, что сейчас на централизованной подготовке. Но в каждом решении бывают исключения, — сказал Пак «СЭ».

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