СБР в официальном письме обвинил Губерниева в огульном хамстве

В распоряжении «СЭ» оказалось письмо от имени Союза биатлонистов России генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» Александру Тащину за подписью президента СБР Виктора Майгурова.

В нем указывается на то, что комментатор телеканала Дмитрий Губерниев регулярно выступает с оскорблениями в адрес организации, чем наносит репутационный ущерб их сотрудничеству.

«Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством», — говорится в сообщении.