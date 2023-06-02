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Сегодня, 11:00

В СБР ответили на слова Губерниева про жирных котов

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак в интервью «СЭ» объяснил, на что тратятся деньги из бюджета организации.

— Как относитесь к призыву Дмитрия Губерниева, что СБР — это жирные коты, что у них большой бюджет и почему бы ставки спортсменов не закрыть за счет бюджета?

— Мы ни от кого бюджет не скрываем. Он был представлен на выборах. Укрупненно показан на недавнем совещании руководителей региональных федераций биатлона в Рязани. Показали не только сколько заработали, но и сколько и куда потратили. На все вопросы от региональных федераций дали ответы. Вы же не думаете, что, заработав 350 миллионов, СБР не потратил ни копейки?

К примеру, у нас есть призовые фонды на соревнованиях. На чемпионате и Кубке России призовой фонд составил 16 миллионов рублей, на Кубке Содружества — 35 миллионов. Все эти деньги выплачены по графику. Еще около 5 миллионов составил призовой фонд первенства России и Всероссийских соревнований среди юниоров. Сегодня-завтра они будут всем выплачены, кроме одной спортсменки, которая никак не заполнит документы.

Также исполком СБР принял решение премировать регионы за выступление их спортсменов. Эта сумма составляет 30 миллионов. Планируем, что эти деньги пойдут специалистам и тренерам, которые готовили спортсменов. Они будут выплачены до конца второго квартала, как и было обещано. Если вдруг поднимется волна, что кто-то какие-то деньги не получил, то я предупреждаю эту волну негодования.

Плюс у нас есть программа материально-технической помощи регионам, которую президент обнародовал на выборах. Ее сумма составляет 55 миллионов — по миллиону на каждый регион. 12 регионов из 55 получили эту помощь в полном объеме, 20 — в процессе отгрузки, еще с десятью мы находимся в процессе подписания договоров. И, к сожалению, есть регионы, которые до сих пор не отчитались по прошлым сезонам. Ждем их отчетов, за ними последует оформление документов и сама поддержка. Все эти вопросы мы озвучили на недавней встрече с регионами.

Далее помощь новым субъектам России. По решению исполкома СБР уже перечислил более 18 миллионов на восстановление и развитие спортивной отрасли в этих регионах, и это не разовая помощь. Мы вместе со своей страной. Расходы на сборную команду составляют большую сумму.

Повторюсь, мы работаем в плановом режиме. Это большая и сложная работа. Некоторые говорят, что у нас тут огромный штат. А я считаю, что с учетом объема работы нам не хватает 5-6 сотрудников минимум. Ведь СБР — это не только сборная. Это регионы со своими проблемами, это организация соревнований, которой многие восхищались совсем недавно, это судейский и тренерский корпуса.

И про жирных котов. С учетом того, что в нашем руководстве я, наверное, с самым большим лишним весом, то воспринимаю претензию прямиком к себе. Могу сказать честно, я над этим работаю. Впереди целое лето. Между прочим, в нашем маленьком офисе пять человек добираются до работы на велосипеде — по моему, кстати, многолетнему примеру, — сказал Пак «СЭ».

Полностью интервью Александра Пака читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Александр Пак
Дмитрий Губерниев
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