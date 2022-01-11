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В СБР рассказали о причинах смерти Анатолия Алябьева

10:29

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев умер из-за сильной простуды, информирует ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР). Как отмечается, в последние годы он испытывал проблемы с легкими.

Алябьев умер во вторник на 71-м году жизни.

«Сильно простудился. Не ковид. В последние годы непросто было с легкими», — говорится в сообщении.

Алябьев на Играх 1980 года завоевал золотые медали в индивидуальной гонке на 20 км и в эстафете 4х7,5 км, а также стал бронзовым призером в спринте. На чемпионатах мира он дважды выигрывал бронзовые медали в эстафетах (1981, 1982).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13393951

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Роман Шишов все материалы автора

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