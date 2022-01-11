Губерниев прокомментировал смерть Анатолия Алябьева

Известный тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал смерть двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева.

«Позвонил Костя Бойцов — умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Шок. В декабре поздравляю своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый Год. Боже мой, Дядя Толя... RIP.», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

12 декабря прошлого года Алябьеу исполнилось 70 лет. Он являлся членом Совета СБР. Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990-1998).

В качестве спортсмена он выиграл две золотые медали Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде в индивидульной гонке и эстафете.